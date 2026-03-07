Atarse los cordones de esta manera es la nueva tendencia para 2026

En el mundo de la moda, los detalles a veces pueden transformar un accesorio cotidiano. En redes sociales, una forma particular de atar los zapatos está atrayendo cada vez más atención. La técnica consiste en crear pequeños lazos entre cada par de ojales, creando un efecto decorativo a lo largo del zapato.

Una técnica de cordones que transforma las zapatillas

A diferencia del atado tradicional, donde los cordones se entrecruzan hasta formar un nudo final, este método consiste en atar los cordones en cada ojal. En concreto, cada par de ojales opuestos se ata con un pequeño lazo. El cordón no zigzaguea por toda la zapatilla, sino que forma una serie de bucles que decoran la parte delantera de la zapatilla.

El resultado es un estilo muy visual, a veces comparado con cintas o cordones decorativos inspirados en zapatos de baile o corsés. Los especialistas en agujetas señalan que existen numerosas técnicas para modificar la apariencia de las zapatillas, algunas puramente estéticas, mientras que otras sirven para mejorar la sujeción del pie.

Las redes sociales, motor de las tendencias en accesorios

Esta técnica está llamando la atención, sobre todo porque las redes sociales ahora desempeñan un papel fundamental en la difusión de las tendencias de moda. Según un análisis del Pew Research Center, plataformas como Instagram y TikTok influyen cada vez más en cómo surgen las tendencias de moda y se difunden entre el público general.

Los accesorios sencillos —cordones, joyas o peinados— se adaptan especialmente bien a estas tendencias virales porque se pueden replicar fácilmente. En este contexto, los tutoriales que muestran técnicas originales de atado suelen ser muy populares.

Una larga tradición de encaje creativo

La idea de personalizar los cordones no es nueva. Las guías especializadas enumeran docenas de métodos diferentes, desde el atado en escalera hasta el atado en damero o en telaraña. Algunas técnicas se utilizan en ámbitos específicos, como el deportivo o el militar, para mejorar la sujeción o evitar que los cordones se desaten.

Otros métodos, sin embargo, cumplen una función esencialmente estética y permiten personalizar zapatillas o zapatos de vestir. El atado con lazos en cada ojal se enmarca precisamente en esta categoría: transforma un elemento utilitario en un detalle visual.

Una tendencia que juega con la personalización

La popularidad de este tipo de cordones también refleja una tendencia más amplia en la moda contemporánea: la personalización. Cada vez más personas buscan personalizar su ropa y accesorios para expresar su estilo personal. Las zapatillas deportivas, en particular, se han convertido en un campo de pruebas para los amantes de la moda.

Cambiar los cordones, modificar su color o usar técnicas de atado originales permite transformar un par de zapatos sin tener que comprar uno nuevo. El lazo en cada ojal ilustra cómo un simple detalle puede convertirse en tendencia en redes sociales.

En resumen, fácil de reproducir y visualmente original, este estilo (cordón de lazo) forma parte de una larga tradición de cordones creativos que permiten personalizar los zapatos. Como suele ocurrir en la moda, a veces son los detalles más sencillos los que más llaman la atención.