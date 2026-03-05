"Moorcore", la tendencia inspirada en esta reciente película que está cautivando a una nueva generación

El cine no solo cuenta historias; también inspira nuestros armarios e interiores. Con el reciente estreno de la película "Cumbres Borrascosas", una nueva estética ya está conquistando las redes sociales. Su nombre: "moorcore", una tendencia romántica y decididamente inmersiva.

Una tendencia nacida del mundo del cine

Estrenada en febrero, "Cumbres Borrascosas" captó la atención de inmediato, tanto por su reparto como por su impactante atmósfera visual. Protagonizada por Margot Robbie y Jacob Elordi, la película sumerge al espectador en un paisaje ventoso, entre páramos brumosos y mansiones envolventes.

Es esta atmósfera particular la que dio origen al término "moorcore". La palabra combina "moor", que se refiere a los humedales típicos del norte de Inglaterra, y el sufijo "-core", a menudo usado para designar un mundo estético o visual específico. El resultado: un estilo que evoca naturaleza salvaje, un romanticismo intenso y una imaginación histórica.

Una mezcla de romanticismo oscuro y elegancia histórica.

La estética moorcore se inspira directamente en los paisajes de Yorkshire, así como en los períodos georgiano y victoriano. Crea una atmósfera a la vez dramática y poética, donde la naturaleza pura se fusiona con la elegancia de antaño. Las paletas de colores se inclinan por tonos profundos y naturales: marrón terroso, verde musgo y gris pizarra. A estos tonos se añaden a veces matices más suaves, como el crema o el rosa empolvado, que suavizan el efecto general.

Los tejidos también desempeñan un papel fundamental. Terciopelo grueso, encaje oscuro, lana texturizada y delicados bordados crean siluetas ricas en textura. En redes sociales, algunos historiadores de la moda ya comparten inspiraciones típicas de esta estética: vestidos largos y vaporosos, abrigos estructurados y piezas vintage llenas de carácter.

En la decoración, el universo también se expresa con facilidad: lámparas de latón, espejos antiguos, tejidos florales ligeramente descoloridos u objetos patinados por el tiempo contribuyen a crear esta atmósfera silenciosa.

El encanto de los objetos que tienen una historia

El atractivo del moorcore se debe en parte a su alineamiento con el cambio de sensibilidad dentro de las tendencias actuales. Tras años dominados por el minimalismo y las líneas limpias, muchos buscan ahora piezas con alma. La estética moorcore valora los objetos marcados por el tiempo, su "bella imperfección" y las emociones que pueden evocar. Los mercadillos, las tiendas de segunda mano y las tiendas vintage se han convertido en lugares ideales para explorar y abrazar este estilo.

En los interiores, esto se traduce en edredones texturizados, muebles de madera oscura, accesorios de bronce y lámparas colgantes de cristal que difunden una luz suave. Cada elemento parece contar una historia.

Una cosmovisión que habla a toda una generación

Más allá de la moda o la decoración, el moorcore funciona principalmente como un universo completo. Evoca paisajes solitarios, historias apasionantes y una profunda conexión con la naturaleza. En redes sociales, esta estética inmersiva permite la construcción de un mundo visual coherente y potente. También ofrece una forma de evasión: un mundo donde uno puede expresarse libremente, celebrar todas las siluetas y jugar con texturas, volúmenes y capas sin restricciones.

En resumen, como suele ocurrir, el cine actúa como catalizador creativo. Con "Cumbres Borrascosas", la imaginería de los páramos ingleses se abre paso en la moda y el diseño de interiores contemporáneos. Esto demuestra una vez más que las imágenes proyectadas en pantalla siguen influyendo en cómo expresamos nuestro estilo y sensibilidad estética.