La ropa Adidas es un éxito en las redes sociales en China.

En Asia, la ropa Adidas no tiene el mismo estilo que encontramos en nuestros estantes. Luce las icónicas tres rayas de la marca, pero ofrece un valor añadido significativo. Más sofisticadas que los chándales casuales que usamos en nuestros días libres, aportan una elegancia única a la silueta. Mitad deportiva, mitad chic, combinan tradición y modernidad con un fondo de colores vibrantes. Y la buena noticia es que estas distintivas prendas Adidas pronto cruzarán las fronteras del continente.

La chaqueta de inspiración china que todos anhelan

Si bien Adidas inicialmente se centró en diseñar ropa cómoda y funcional, ahora la marca presta mucha atención a la estética y se asegura de que cada prenda tenga un atractivo viral. ¡Y está funcionando! Los joggers son cada vez más holgados en los tobillos e incluso se abren en las pantorrillas, lo que los hace ideales tanto para la ciudad como para relajarse en el sofá, como los pantalones holgados. Las chaquetas deportivas experimentan con un toque de extravagancia, imitando cuellos de camisa o adoptando los códigos del refinamiento. Sin embargo, en Asia, las prendas Adidas son increíblemente elegantes y superan cualquier cosa que nuestros cuerpos hayan experimentado jamás.

Allí, las chaquetas Adidas no son prendas casuales para correr por la mañana o dar un paseo dominical. Son iconos de estilo, piezas clave y un imán para los elogios. Se integran a la perfección en el vestuario diario y añaden al instante un toque de sofisticación de alta gama. En redes sociales, esta chaqueta, conocida como Track Top Chinese, acapara la atención de todas las fashionistas. Es una impactante declaración visual que irradia elegancia donde otras chaquetas tienden a restarle importancia.

En las calles de Tokio y de toda Asia, esta chaqueta es la protagonista de los looks más vanguardistas. Diseñada específicamente para el Año Nuevo Lunar de 2025 y presentada en la Semana de la Moda de Shanghái, presume de detalles sin precedentes, nunca antes vistos en tejidos técnicos. ¿Su toque único? Imita la estética tradicional de la dinastía Tang. Cuello alto, cierre de botones y corbata, corte recto… todo presentado en colores vibrantes. Eso fue todo lo que se necesitó para desatar el furor.

Cómo esta chaqueta se convirtió en el «Santo Grial de la moda»

Esta chaqueta, que ha conquistado el mundo, es el símbolo colectivo de las "chicas cool", el denominador común de todas las chicas trendy, aquellas que publicamos en Instagram. En línea, transformada en una pasarela 2.0, la Chinese Track Top combina a la perfección con bermudas color arena, faldas escolares, pantalones cargo o incluso vaqueros acampanados. Una prenda camaleónica por excelencia, menos asociada al "deporte", que fomenta la autoexpresión.

Trasciende fácilmente la moda urbana para adaptarse a todo tipo de caprichos sartoriales. Ya sea en denim o ante, amarillo, burdeos o caqui, esta chaqueta renovada es única. Y eso es precisamente lo que atrae a los compradores online. Sabemos que la escasez vende. Esta chaqueta, de edición limitada y ya objeto de innumerables subastas, es una pieza excepcional, y adquirirla requiere esfuerzo. Y no nos referimos a los codos fuera en los pasillos. El hecho de que sea "inaccesible" solo la hace más deseable.

Otra explicación de su éxito: lleva el logotipo de Adidas, pero también encarna la identidad de todo un país en sus costuras. Y si bien la familiaridad tranquiliza, la novedad une. Esta mezcla de cultura callejera y tradición estética china no deja indiferente a nadie.

Ya disponible en algunas tiendas de Francia

No tiene sentido recorrer los estantes de tu tienda Adidas favorita; inevitablemente te irás con las manos vacías si vives fuera de Asia. Esta chaqueta, que no necesitó una campaña de marketing para llamar la atención, se ha adaptado a los cuerpos peludos de los animales, pero aún no ha cruzado la frontera asiática. Condenados a admirarla desde lejos y tocarla solo con los ojos, los internautas franceses pronto podrán experimentar la Adidas Track Top Chinese en primera persona.

La marca alemana ha decidido vender esta chaqueta única en tres boutiques parisinas: en los Campos Elíseos, en el Marais y cerca de la Ópera. Víctima de su propio éxito, la chaqueta Track Top Chinese ya está agotada en la web oficial de la marca. Y no permanecerá mucho tiempo en las estanterías de estas tiendas francesas.

La sudadera deportiva china, un codiciado artículo de moda, corre el riesgo de perder su valor tan pronto como se vuelve omnipresente. Sin embargo, ejemplifica una tendencia deportiva cada vez más sofisticada que difumina las fronteras entre la ropa formal y la informal.