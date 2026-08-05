Los vaqueros de tiro bajo volverán con fuerza en otoño de 2026.

Tras su regreso hace dos años, los vaqueros de tiro bajo se están consolidando como una auténtica tendencia para el otoño de 2026. Lejos de ser un recuerdo del año 2000, hoy vuelven con "nuevas formas" de llevarlos, más libres e inclusivas.
Dos años de regreso gradual a nuestros armarios
Los jeans de tiro bajo no surgieron de la noche a la mañana. Desde 2024, han ido regresando paulatinamente a los looks más populares, sobre todo entre modelos y celebridades que disfrutan desafiando las reglas de la moda. La modelo estadounidense Bella Hadid fue clave para que este corte volviera a estar de moda, luciéndolo en varias ocasiones en Nueva York, combinado con crop tops o modelos con cordones inspirados en los 2000. Esta estética retro ha recuperado gradualmente su lugar en las tendencias actuales.
En el mundo de la música, la estética de principios de los 2000 también está resurgiendo. La cantautora sueca Zara Larsson ha adoptado esta silueta con vaqueros de tiro bajo y camisetas cortas, incluso recuperando algunas prendas de su antiguo armario. Como resultado, este corte nostálgico se está convirtiendo poco a poco en una auténtica declaración de estilo.
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Una taza que nunca desapareció del todo
Contrariamente a la creencia popular, los jeans de tiro bajo no son solo un producto de la década de 2000. Sus primeras apariciones se remontan a la década de 1960, antes de adoptar una forma más moderna en la década de 1990. Un desfile de moda histórico en 1993 contribuyó notablemente a popularizar una versión de tiro muy bajo de este corte, diseñada más para crear una línea alargada que para mostrar el cuerpo.
En los años 90 y 2000, se hizo más accesible con versiones más fáciles de usar a diario. Y en 2026, el tiro bajo ya no se asocia únicamente con una silueta ultra ajustada: ahora complementa una amplia gama de deseos y estilos.
¿Cómo llevar vaqueros de tiro bajo en 2026?
Los jeans de tiro bajo se adaptan a tus preferencias y personalidad. Para lograr una silueta equilibrada, puedes jugar con las proporciones: una camisa holgada, una chaqueta estructurada, una camiseta sin mangas más larga o un suéter ligeramente oversize crean un bonito contraste con las líneas de los jeans. Los estilos que se ajustan un poco más abajo en las caderas también son una excelente manera de adoptar esta tendencia con sutileza.
Y lo más importante, no existe un "tipo de cuerpo ideal" para los jeans de tiro bajo. No necesitas un vientre plano ni una figura que se ajuste a los cánones de la moda. Con o sin barriga, con o sin unos kilos de más en las caderas, esta prenda le sienta bien a todo el mundo. Los jeans no están para ocultar ni corregir tu figura: están para vestirte. Elige el corte que más te guste, de una forma que refleje quién eres.
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Una tendencia más libre que antes.
Los vaqueros de tiro bajo aún generan opiniones encontradas, sobre todo porque evocan una época en la que ciertos cortes se consideraban imprescindibles. Su regreso en 2026 marca un punto de inflexión: no sustituyen a otros estilos. Los vaqueros de tiro alto siguen teniendo una fuerte presencia, y es precisamente esta diversidad la que hace que la moda actual sea más interesante. Los vaqueros de tiro bajo vuelven como una opción más entre muchas, no como una obligación.
Tras dos años de discreta reaparición, los vaqueros de tiro bajo se están convirtiendo en una de las prendas clave para el otoño de 2026. Su nuevo éxito puede basarse en esta sencilla idea: la moda está hecha para ser elegida, adaptada y lucida con confianza.