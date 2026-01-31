Un ícono de los años 90, este vestido regresa en 2026.

Usado por Kate Moss, Sofia Coppola y Gwyneth Paltrow, el vestido ajustado regresa con fuerza. Minimalista, favorecedor e increíblemente moderno, vuelve a ser uno de los imprescindibles de la moda de 2026, con una demanda récord en plataformas de segunda mano.

Una pieza de culto nacida del minimalismo neoyorquino

En la década de 1990, el vestido ajustado, también conocido como vestido tubo minimalista, encarnaba la elegancia natural. Popularizado por Calvin Klein, se distinguía por su corte ajustado, tirantes finos, escote cuadrado o espalda descubierta y largos midi o cortos. Su estética se basaba en una sensualidad suave, sin ostentación, que realzaba el cuerpo sin apretarlo. Hoy, esta silueta estilizada vuelve a cautivar, impulsada por el regreso a los básicos atemporales y una moda más consciente, sostenible y atractiva.

Un regreso confirmado por las cifras

El resurgimiento del vestido ajustado no se limita a la pasarela. En las plataformas de segunda mano, las búsquedas se disparan: un aumento del 306 % atestigua la auténtica fiebre por esta pieza icónica. Esta popularidad refleja el deseo colectivo de volver a la ropa versátil, duradera y favorecedora, capaz de trascender temporadas y tendencias sin perder su atractivo estilístico.

Calvin Klein relanza el icono para 2026

Para la Primavera/Verano 2026, Calvin Klein recupera el vestido ajustado como protagonista de su colección. Bajo la dirección de su nueva directora creativa, Veronica Leoni, se presenta en tonos ultrapuros: negro intenso, blanco brillante y un sutil nude. Algunas versiones se actualizan con discretos bolsillos, aberturas laterales o tejidos más técnicos, conservando su esencia original: líneas limpias, corte fluido y elegancia natural. Este relanzamiento confirma que el vestido ajustado no es solo una tendencia pasajera, sino una pieza clave del armario contemporáneo.

Una versatilidad que marca la diferencia

El vestido ajustado trasciende las estaciones y los momentos de la vida con una facilidad cautivadora. En invierno, puedes llevarlo debajo de un abrigo largo, una gabardina o una chaqueta de piel sintética. En verano, puedes llevarlo solo o sobre una camiseta para un look más informal. Con zapatillas, se vuelve urbano y moderno; con tacones, se transforma en una prenda de noche; con botines o sandalias, se adapta a tu ritmo. Es la base perfecta para crear infinidad de estilos.

Lo que hace tan deseable al vestido ajustado es su capacidad para favorecer cualquier figura. Se adapta a las curvas sin apretarlas, acentuándolas delicadamente y realzando el cuerpo tal como es. Su corte recto estiliza visualmente la silueta, a la vez que resulta cómodo y agradable de llevar. No necesitas seguir un molde: el vestido se adapta a ti, no al revés. Representa una visión de la moda que favorece la figura, donde la elegancia se fusiona con la confianza y la libertad.

De las pasarelas a las calles, un éxito transversal

En las pasarelas, los diseñadores lo reinterpretan con delicadeza. Chanel lo ofrece en tweed, mientras que The Row y Bottega Veneta lo reinterpretan en tejidos lujosos como la seda o el jersey elástico. En la calle, las influencers escandinavas y neoyorquinas ya lo adoptan: en versión nude con zapatillas, en negro con un blazer oversize o con joyas atrevidas. Esta capacidad de evolucionar sin perder su esencia convierte al vestido ajustado en un clásico atemporal.

Cómo adoptarlo ahora mismo

Para incorporar un vestido ajustado a tu armario, opta por satén, algodón elástico o tejidos de jersey fluidos. El negro sigue siendo una apuesta segura, pero los tonos tierra como el arena, el chocolate o el beige están ganando popularidad. Un largo hasta la mitad del muslo alarga visualmente la pierna, mientras que una versión midi estructura elegantemente la silueta. Un cinturón fino, un cárdigan holgado o un blazer de inspiración masculina son todo lo que necesitas para transformar su look según tu estado de ánimo.

En resumen, símbolo del minimalismo chic de los 90, el vestido ajustado regresa en 2026 más codiciado que nunca. Sensual sin ser ostentoso, sencillo sin ser soso, encarna un estilo seguro, libre y profundamente contemporáneo. Una pieza camaleónica que demuestra que el estilo más fuerte suele ser el más refinado.