A sus 49 años, Alicia Silverstone causó sensación con un vestido esculpido.

Anaëlle G.
@aliciasilverstone/Instagram

La actriz y productora estadounidense Alicia Silverstone iluminó la alfombra roja de los Critics Choice Awards con un vestido de Stella McCartney. La estrella de "Clueless" y la película "Bugonia" compartió su look en Instagram, donde sus fans quedaron cautivados por su elegancia.

Un vestido de cuentas ultra ajustado

Alicia Silverstone lució una creación de perlas iridiscentes para los Premios de la Crítica, con escote palabra de honor, corpiño ajustado y un suntuoso drapeado que se extendía hasta una amplia falda larga. Adornado con brillantes lentejuelas, el vestido realzaba su figura, complementado con pendientes colgantes y anillos de diamantes.

Cabello ondulado y maquillaje rosa.

Su cabello rubio bañado por el sol caía en ondas con raya a un lado, un guiño millennial que atraía incluso a la Generación Z. Su maquillaje rosado (sombra de ojos perlada, pestañas onduladas, piel bronceada, mejillas empolvadas y labios color melocotón) completaba este look sofisticado y radiante.

Fans en éxtasis en Instagram

Compartido por sus estilistas Wayman Bannerman y Micah McDonald en Instagram, y luego por la propia Alicia, el look provocó una oleada de comentarios: "¡100% perfecto!" , "Divinamente atemporal" y "¡Hermoso y deslumbrante!". Los fanáticos elogian esta apariencia, que celebra "Bugonia", nominada a Mejor Película, Mejor Actriz y Mejor Guion Adaptado.

Este poderoso regreso a la alfombra roja confirma a Alicia Silverstone como un ícono de la moda, combinando audacia y gracia natural.

Me apasiona la moda y siempre estoy al tanto de las tendencias que reflejan nuestro tiempo. Me encanta observar cómo se viste la gente, por qué lo hace y qué revela la moda sobre nosotros. Más allá de las pasarelas y las siluetas, son las historias las que realmente me fascinan.
