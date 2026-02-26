Camila Cabello cautiva en Miami con su vestido floral

Camila Cabello causó sensación recientemente con una serie de fotos de vacaciones con un vestido negro floral que arrasaron en las redes sociales. La cantante y actriz cubano-mexicana, naturalizada estadounidense, acompañó este momento de moda con un guiño a su signo zodiacal, escribiendo "Feliz temporada Piscis, pececitos".

Un cautivador vestido floral

En Instagram, Camila Cabello compartió varias fotos tomadas en un bosque de Miami, donde aparece con un vestido negro con estampado floral y un pronunciado escote en V. Su atuendo combina elegancia y comodidad vacacional, realzando el ambiente relajado de su estancia bajo el sol de Florida. El maquillaje natural completa el look, confirmando su gusto por la elegancia sencilla pero impactante. Apenas unos días antes, ya la habían visto en Miami en otra serie de fotos de playa, antes de optar por este atuendo más elegante, pero igualmente chic.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por ⋆𐙚₊˚⊹♡ camila (@camila_cabello)

Una lluvia de elogios de los fans.

En cuanto se publicaron las fotos, la sección de comentarios se llenó de mensajes de admiración, con fans que elogiaban tanto su belleza como la energía positiva que emanaban. Comentarios entusiastas como "¡Qué hermosa!" , "¡Perfecto!" y "¡Me encanta el vestido!" fueron algunos de los comentarios, demostrando el aprecio del público por su imagen cálida y accesible.

Al celebrar la temporada de Piscis con esta serie de fotografías, Camila Cabello confirma su condición de ícono de estilo para sus fans, quienes escudriñan cada una de sus apariciones en busca de inspiración y buen humor.