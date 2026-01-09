Search here...

La hija de Kate Moss causa sensación en la playa con un look que no pasa desapercibido.

Tatiana Richard
Hija de la legendaria Kate Moss, Lila Moss causa sensación en Instagram con fotos tomadas durante sus vacaciones de ensueño en las Islas Caimán. A principios de enero de 2026, la modelo compartió una serie de fotos donde aparece con un traje de baño negro de dos piezas ultraminimalista.

Elegancia discreta en un conjunto negro de dos piezas

En una selfi frente al espejo publicada en su historia de Instagram, Lila luce un bikini triangular negro que realza su figura. Un pareo blanco y negro, atado a la cintura, completa este look playero elegante y desenfadado. Como accesorios, opta por la sencillez: un delicado colgante dorado y su cabello rubio ligeramente ondulado que enmarca su rostro, parcialmente oculto por su teléfono. Un simple texto acompaña la foto: "¡Buenos días!".

Una escapada de ensueño a Palm Heights

En otra foto, Lila se relaja junto a la piscina de Palm Heights, un hotel de cinco estrellas popular entre las celebridades. Con una revista en la mano y un coco fresco en una pajita, encarna con estilo el estilo de vida caribeño. Unos días antes, la cantante, música y actriz británica Lily Allen también se alojaba allí con sus hijas.

Al igual que su madre, Lila Moss irradia un aura magnética a la vez que impone su estilo personal. Con tan solo 23 años, sigue su carrera con confianza, a pesar de las críticas relacionadas con su herencia familiar.

"Grace Grove": un éxito silencioso pero sólido

Más allá de las campañas para Miu Miu y Marc Jacobs Beauty, Lila también se ha consolidado como una joven empresaria con gran talento. Su empresa, Grace Grove —nombrada en honor a la calle londinense donde creció— generó un beneficio neto de un millón de euros en 2024, con una fortuna personal estimada en 1,3 millones de euros. Su padre, Jefferson Hack, fundador de la revista Dazed y expareja de Kate Moss, completa este trío familiar creativo. Con 1,68 metros de altura, Lila demuestra que en el mundo de la moda, el carisma y la visión priman sobre la apariencia física.

Un vínculo inspirador entre madre e hija

En una entrevista reciente con Vogue, Kate Moss habló sobre su estrecha relación: Lila, la organizada, contrasta con su madre, más intuitiva. "Sabe decir que no, algo que yo nunca aprendí a hacer", confesó la icónica supermodelo. Lila, residente en Nueva York, mantiene una estrecha relación con su madre, con quien habla por FaceTime a diario. Juntas, están reinventando el vínculo madre-hija en la moda: una transmisión imbuida de amabilidad, consciencia e independencia.

Entre la elegancia natural y la ambición desmedida, Lila Moss confirma que no se conforma con ser "la hija de". Tanto en la playa como en los negocios, cultiva una imagen controlada y moderna, libre de clichés.

Como escritora, exploro la belleza, la moda y la psicología con sensibilidad y curiosidad. Disfruto comprender las emociones que experimentamos y dar voz a quienes nos ayudan a comprendernos mejor a nosotros mismos. En mis artículos, me esfuerzo por conectar el conocimiento científico con nuestras experiencias cotidianas.
