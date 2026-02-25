Considerado "demasiado gordo" para el papel, este actor cambió radicalmente su físico.

El actor, cantante y bailarín surcoreano Park Jihoon, quien saltó a la fama en el drama "Weak Hero", causó sensación en la conferencia de prensa de la película "The Man Who Lives With The King". El director Jang Hang Jun confesó haber dudado durante su primera reunión, pues Jihoon le parecía "demasiado corpulento para interpretar a un joven rey depuesto, con un físico demacrado, marcado por el exilio".

Una mirada convincente a pesar de las dudas

Jang Hang Jun descubrió a Park Jihoon gracias a "Weak Hero", donde su interpretación de un protagonista aparentemente frágil pero con una fuerte personalidad evocó inmediatamente al rey Danjong, figura histórica de la dinastía Joseon. Sin embargo, durante la audición, el físico del actor —"más redondo de lo requerido"— planteó un problema: el papel exigía una figura delgada y curtida, explica el director y guionista surcoreano Jang Hang Jun.

A pesar de estas reservas, el carisma y el talento innato de Park Jihoon triunfaron. "Su mirada y profundidad emocional fueron perfectas", explicó Jang Hang Jun, quien interpretó esta determinación como una muestra de profesionalismo.

Se afirma que ha conseguido una pérdida de peso drástica

Park Jihoon no dudó en someterse a una transformación completa: en aproximadamente dos meses y medio, perdió 15 kilos, logrando la "apariencia frágil y atormentada del rey adolescente". Esta hazaña impresionó a todo el equipo, y el director elogió esta "dedicación que fortalece mi confianza en él como actor". Los fans, aunque a veces se preocupan por su salud, aplauden con entusiasmo esta decisión personal. "Lo importante es que fue su decisión", dicen, admirando su disciplina para un papel tan exigente física y emocionalmente.

Esto ilustra hasta qué punto los actores están dispuestos a llegar, a traspasar los límites, a encarnar plenamente un papel. Siempre que este compromiso no comprometa su salud mental y física, está bien. Sin embargo, es fundamental mantenerse alerta: perderse en un papel o experimentar un cambio radical puede tener consecuencias duraderas. La pasión y el profesionalismo siempre deben moderarse con cautela.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por 박지훈 Park Jihoon (@0529.jihoon.ig)

Un compromiso total con el arte

Esta transformación forma parte de una tradición coreana en la que los actores suelen desafiar sus límites físicos en aras de la autenticidad; pensemos en casos como el del actor y animador surcoreano Song Joong-ki en "Barrenderos Espaciales". Para Park Jihoon, es un paso clave hacia el reconocimiento en el cine, tras sus éxitos televisivos.

Esto ilustra hasta qué punto están dispuestos a llegar algunos actores, a veces hasta el punto de sorprender o incluso inquietar, para encarnar plenamente un papel. Su compromiso es admirable, pero también sirve como recordatorio de la necesidad de establecer límites: transformarse para el arte es loable, siempre que no comprometa la salud física ni mental.

De "demasiado grande" a "la personificación perfecta" del Rey Danjong, Park Jihoon demuestra que el talento y la determinación prevalecen sobre las primeras impresiones. Tendremos que esperar a ver "El hombre que vive con el rey" para juzgar el resultado final.