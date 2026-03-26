Sin maquillaje, Alicia Silverstone comparte un emotivo recuerdo con su hijo.

Anaëlle G.
@aliciasilverstone/Instagram

La actriz y productora estadounidense Alicia Silverstone compartió un emotivo momento con sus seguidores al publicar una foto antigua junto a su hijo, Bear Blu Jarecki. En la imagen, encontrada en sus archivos personales, aparece sin maquillaje, en una tierna pose con su pequeño. La fotografía, tomada junto al agua, muestra a su hijo abrazando con cariño a su madre, reflejando un vínculo familiar estrecho y afectuoso.

Una foto personal llena de emoción

En el pie de foto, Alicia Silverstone expresa su gratitud por el tiempo que pasó con su hijo, recordando la emoción que sintió al verlo crecer. El joven, que ahora tiene 14 años, está entrando gradualmente en la adolescencia, un hito importante que la actriz quiso destacar con esta publicación nostálgica.

Un firme compromiso con un estilo de vida responsable.

A lo largo de los años, Alicia Silverstone también ha compartido aspectos de su vida cotidiana, incluyendo su compromiso con un estilo de vida basado en el bienestar y el respeto por el medio ambiente. Ha hablado en varias ocasiones sobre su dedicación a una dieta vegana, una elección que también aplica a la crianza de su hijo.

Una publicación elogiada por sus suscriptores.

La publicación generó numerosas reacciones positivas en redes sociales. Los usuarios elogiaron especialmente la autenticidad del momento compartido y la naturalidad de la actriz, que se mostró completamente al natural. Este tipo de contenido ilustra la evolución de los hábitos digitales, donde las figuras públicas a veces optan por priorizar publicaciones más personales para fortalecer su conexión con su público.

Al compartir este recuerdo, Alicia Silverstone subraya la importancia de los lazos familiares y el paso del tiempo, adoptando un estilo de comunicación sobrio y sincero.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Me apasiona la moda y siempre estoy al tanto de las tendencias que reflejan nuestro tiempo. Me encanta observar cómo se viste la gente, por qué lo hace y qué revela la moda sobre nosotros. Más allá de las pasarelas y las siluetas, son las historias las que realmente me fascinan.
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