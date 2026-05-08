"No me gustó el resultado": Esta cantante habla con franqueza sobre sus procedimientos cosméticos.

Invitada al popular podcast "Call Her Daddy", presentado por Alex Cooper, la cantante estadounidense Kesha habló con franqueza sobre su relación con su cuerpo, las presiones estéticas que ha enfrentado desde el inicio de su carrera y una época en la que tomó decisiones de las que ahora se arrepiente. Ofrece una perspectiva clara y compasiva sobre sus experiencias.

Una "etapa horrible" que ella reconoce.

En este episodio, Kesha no se anduvo con rodeos al hablar de sus anteriores cirugías estéticas. "Pasé por una etapa horrible con los rellenos", confesó. Y añadió, con su franqueza habitual: "Dios mío, fue terrible. Pensaba: 'Ah, eso es lo que debería hacer'. Y luego me di cuenta: 'En realidad no me gusta el resultado'". Esta declaración resume a la perfección la trampa en la que caen muchas mujeres: tomar una decisión por obligación, en lugar de por un deseo genuino. Kesha lo admite abiertamente, y eso es precisamente lo que hace que su testimonio sea tan valioso.

La presión de la mirada de otras personas

Durante la misma conversación, Kesha reflexionó sobre sus experiencias desde el inicio de su carrera musical. "Desde que empecé, la gente ha comentado sobre mi cuerpo", confesó. Y añadió: "Internalizo esos comentarios, los tomo como verdades absolutas, intento adaptar mi cuerpo a lo que los demás quieren que sea". Una declaración contundente que pone de manifiesto todo el mecanismo de las presiones que sufren las mujeres en el ojo público: conformarse, cambiar, doblegarse ante un ideal externo, a costa de su propia identidad. Para Kesha, la conclusión es clara: "Es una lucha constante con la sociedad para determinar qué significa ser mujer y qué es aceptable. Y, además, se supone que no debemos envejecer".

Una nueva era, más libre y pacífica.

Hoy, Kesha irradia una energía diferente. Acaba de finalizar la gira más importante de su carrera, casi veinte años después del éxito mundial de su canción "TiK ToK". Una dulce revancha, tras años marcados por una larga batalla legal que la mantuvo alejada de los focos.

Si bien admite usar a veces "tratamientos de belleza más suaves" —por ejemplo, mencionó un tratamiento facial a base de ADN de salmón, popular en Corea, en otro podcast en julio de 2025—, Kesha parece haber hecho las paces con su cuerpo. "Quiero que todos se sientan auténticos, conectados con su mejor versión", le explicó a Alex Cooper. Este mensaje de aceptación resume a la perfección la mentalidad que probablemente tiene hoy en día.

Con esta revelación, Kesha se une al creciente grupo de artistas que se atreven a hablar abiertamente sobre sus cirugías estéticas pasadas. Sus palabras sinceras y perspicaces nos recuerdan que nunca es tarde para reajustar nuestra relación con nuestra imagen. Y que, más allá de las tendencias y las presiones sociales, la autenticidad suele ser el equilibrio más hermoso.