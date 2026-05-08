A sus 36 años, esta actriz estadounidense explica por qué ocultó su bisexualidad.

En una entrevista con Us Weekly, coincidiendo con el próximo lanzamiento de sus memorias, la actriz estadounidense Hayden Panettiere se declaró bisexual por primera vez. Esta sincera revelación arroja luz tanto sobre su experiencia personal como sobre las presiones de la industria de Hollywood.

Una revelación sacada a la luz por sus memorias.

Conocida por sus papeles icónicos en la serie "Heroes", donde interpretó a Claire Bennet, pero también en "Nashville" y más recientemente en "Scream VI", Hayden Panettiere se prepara para publicar sus memorias tituladas "This Is Me: A Reckoning", cuyo lanzamiento está previsto para el 19 de mayo de 2026. Un libro en el que rememora su trayectoria como estrella infantil, sus relaciones pasadas y varios aspectos íntimos de su vida que nunca había compartido.

Es en este contexto que la actriz decidió hablar públicamente: «Ahora que sé que este libro se va a publicar y he decidido compartirlo con el mundo, estoy lista para decir con seguridad que sí, soy bisexual. ¡Lo dije! Esta es la primera vez que he podido decirlo en voz alta».

"Nunca fue el momento adecuado."

A lo largo de la entrevista, Hayden Panettiere explica por qué tardó tanto en hablar abiertamente. Según ella, siempre hubo una razón para guardar silencio. «O era demasiado joven, o me presionaban para ser perfecta en todo momento. No me animaban a ser yo misma», confesó. También menciona otro período más reciente en el que temía que hablar de su bisexualidad se percibiera como una moda pasajera. «Tenía miedo de que, si era sincera, pareciera que me subía al carro. Era un tema muy difícil de abordar con claridad».

La actriz cuenta que a lo largo de los años ha tenido relaciones con varias mujeres, pero nunca se ha permitido comprometerse por completo, por miedo a los paparazzi y a la falta de privacidad. «Si me enamoraba, no era algo que quisiera ocultar», explica. Esta revelación dice mucho sobre las limitaciones que aún pesan sobre las figuras públicas.

"Más vale tarde que nunca"

Hoy, Hayden Panettiere afirma que prefiere mirar hacia el futuro. «Es triste haber tenido que esperar 36 años para compartir esta parte de mí, pero más vale tarde que nunca, ¿verdad?», dijo en esa misma entrevista. Una declaración tierna y perspicaz que resume a la perfección el espíritu de sus memorias: reconciliarse con su pasado y seguir adelante. Madre de una niña de 11 años, Hayden Panettiere parece estar entrando en una «nueva era». Más libre, más en paz y, sobre todo, más conectada consigo misma.

A través de este relato conmovedor, Hayden Panettiere ofrece valiosas reflexiones que resonarán en quienes han luchado por aceptarse a sí mismos o atreverse a expresar su verdadera identidad. Su historia también nos recuerda la profunda influencia que el juicio ajeno, las normas de la industria y la omnipresencia de los medios pueden tener incluso en las decisiones más personales. Una cosa es segura: Hayden Panettiere inicia una nueva etapa, llena de serenidad y orgullo, y su libro promete ser un hito importante en su vida.