"La vida puede ser hermosa sin un marido": esta cantante habla abiertamente sobre la presión que rodea al matrimonio.

Léa Michel
@oliviarodrigo / Instagram

La cantante, compositora, música y actriz estadounidense Olivia Rodrigo afirma abiertamente que "se puede ser feliz sin marido". Sus ideas sobre el matrimonio y el momento adecuado en la vida resuenan en muchas mujeres.

Una respuesta perfectamente oportuna

En una reciente entrevista con la revista British Vogue , Olivia Rodrigo estalló en carcajadas ante la idea de que la gente ya le hablara de matrimonio, exclamando: "¿Qué soy? ¿Una niña casada?". Esta respuesta espontánea, lejos de ser un discurso preparado, muestra lo absurdo que le resulta que le pidan proyectarse tan pronto en el papel de esposa. Muchas jóvenes se sentirán identificadas: apenas adultas, ya son objeto de preguntas insistentes sobre "cuándo" se casarán.

Un mensaje clave: la vida no se trata solo de un marido.

Olivia continuó con un mensaje más serio: expresó su esperanza de que las jóvenes comprendieran que la vida puede ser plena de alegría sin marido ni hijos. Les recordó que la felicidad puede provenir de la amistad, el trabajo, las pasiones, los viajes o el crecimiento personal, y no solo del estado civil.

Ella no desprecia el amor ni la familia; al contrario, confiesa que le gustaría ser madre algún día, pero se niega a que le impongan plazos. Separa claramente el deseo de ser madre de la presión social para sentar cabeza rápidamente, lo que dota a su discurso de matices y tranquilidad.

Una vida que ya está pasando muy rápido

Olivia Rodrigo también señala que sus veinte años distan mucho de ser "normales": ha trabajado desde niña, creció en platós de cine y alcanzó pronto metas que a otros les lleva años lograr. Esta madurez acelerada la lleva a proteger lo que aún no ha vivido: una juventud sencilla, experiencias cotidianas y relaciones a su propio ritmo. Por lo tanto, decir que está "lejos del matrimonio" es una forma de establecer límites y priorizarse a sí misma.

Sus comentarios llegan en un momento en que muchas mujeres cuestionan el esquema tradicional de "estudios, matrimonio e hijos". Al afirmar que "la vida puede ser hermosa sin marido" y que no existe un único camino, Olivia Rodrigo da voz a quienes no se sienten preparadas ni preocupadas por el matrimonio a los 20, 25 o incluso 30 años.

Léa Michel
Léa Michel
Apasionada por el cuidado de la piel, la moda y el cine, dedico mi tiempo a explorar las últimas tendencias y a compartir consejos inspiradores para sentirte bien contigo misma. Para mí, la belleza reside en la autenticidad y el bienestar, y eso es lo que me motiva a ofrecer consejos prácticos para combinar estilo, cuidado de la piel y realización personal.
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