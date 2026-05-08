"Ultramuscular": Eiza González impresiona con una nueva transformación física.

Cuando la actriz y cantante mexicana Eiza González comparte una foto en Instagram, sus fans siempre están ahí. Esta vez, es su transformación física la que ha acaparado la atención de todos: recientemente mostró un físico tonificado que impresionó a sus seguidores. Y detrás de esta metamorfosis se esconde un proyecto cinematográfico particularmente ambicioso.

Un físico impresionante para su próxima película.

En la foto, Eiza González posa con los brazos en alto frente al espejo, de espaldas, revelando un físico musculoso impresionante. Brazos definidos, una espalda esculpida, una postura segura: nada que ver con la figura que la caracterizaba hasta ahora. Sus fans, que habían seguido sus fotos de entrenamiento en el gimnasio durante las últimas semanas, sin duda habían notado el cambio. Algunos incluso especularon que se estaba preparando para interpretar a "Wonder Woman" en la próxima película del Universo DC de James Gunn.

La respuesta llegó de la propia actriz en el pie de foto: “IRON JANE. 🎬 Bienvenida al mundo del culturismo. Estoy muy orgullosa de contar la historia de Jane, y este viaje es particularmente cercano a mi corazón”. Eso lo dice todo. Los comentarios llovieron bajo la publicación. “Ultramusculosa”, “impresionante”, “irreconocible” … los internautas se llenaron de elogios para su nuevo físico.

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"Iron Jane", su nuevo gran proyecto

La película en cuestión se titula "Iron Jane", escrita y dirigida por Lissette Feliciano, cuyo primer largometraje, "Women is Losers", llamó la atención en el festival SXSW. El proyecto se presentó a compradores internacionales en el Mercado de Cine de Cannes de 2026, lo que indica que las expectativas ya son altas para este drama ambientado en el mundo del culturismo femenino.

Eiza González interpreta a Janie John, un personaje complejo que descubre este mundo tras una infancia difícil. Junto a González, el actor estadounidense Brandon Sklenar, visto recientemente en la película "La criada", interpreta a su entrenador, un antiguo campeón. La historia promete explorar temas como la fortaleza, la vulnerabilidad y la búsqueda de la identidad.

Una carrera que está cobrando impulso

Esta transformación física demuestra la entrega total que Eiza González pone en sus papeles. Conocida por sus actuaciones en "Baby Driver", "Godzilla vs. Kong", "Me importa un bledo" y la serie de Netflix "3 Body Problems", la actriz mexicana sigue ampliando su registro interpretativo. Y la agenda de Eiza González está más apretada que nunca.

Próximamente la veremos en "In the Grey", la nueva película de Guy Ritchie, junto al actor estadounidense Jake Gyllenhaal y el actor británico Henry Cavill, así como en "I Love Boosters" de Boots Riley, con las actrices estadounidenses Keke Palmer y Demi Moore. Sin duda, su nueva figura no ha pasado desapercibida en una carrera que está en pleno auge.

Con esta transformación, Eiza González demuestra una vez más que nunca hace las cosas a medias. Entre el compromiso artístico, las exigencias físicas y la elección de papeles impactantes, la actriz mexicana continúa forjando un camino único en Hollywood.