"No le queda bien": Margot Robbie, criticada por su vestido de cuero rojo

Léa Michel
Siempre bajo la lupa en la alfombra roja, Margot Robbie volvió a generar debate con su última aparición pública. Invitada a Los Ángeles para la conferencia de prensa mundial de la película "Cumbres Borrascosas", la actriz australiana optó por un traje de cuero rojo de Dilara Fındıkoğlu. Una elección de moda que ha dividido a fans e internautas.

El look que está causando controversia

Margot Robbie sorprendió recientemente a todos con un conjunto completo de piel roja con efecto pitón, compuesto por un corsé escultural y una minifalda a juego. La pieza, de la colección Otoño/Invierno 2025 de la diseñadora anglo-turca Dilara Fındıkoğlu, fusiona la estética gótica con la alta costura experimental. Sin embargo, el resultado no convenció a todos. Las reacciones se multiplicaron rápidamente en redes sociales. Mientras algunos usuarios lo describieron como "poesía visual", otros se burlaron del vestido, considerándolo incómodo: "No le sienta bien", decía un comentario.

Un atuendo simbólico

Sin embargo, tras este look provocador se esconde una auténtica intención artística. En colaboración con su estilista Andrew Mukamal, Margot Robbie eligió este vestido para evocar los temas de pasión y tentación presentes en "Cumbres Borrascosas" de Emily Brontë, donde interpreta a Catherine Earnshaw. El estampado de serpiente, en particular, simboliza la atracción y el peligro que unen a Catherine con Heathcliff, interpretado por Jacob Elordi.

Este enfoque narrativo de la ropa confirma el deseo de la actriz Margot Robbie de transformar la moda en una extensión de su actuación, un proceso que ya había comenzado durante la gira promocional de Barbie en 2023.

En resumen, si bien el traje de cuero rojo de Margot Robbie dividió al público, demuestra una vez más su gusto por el riesgo y la interpretación simbólica. Entre la admiración y la crítica, la actriz demuestra que sigue siendo una figura esencial, capaz de generar expectación mucho más allá de sus actuaciones cinematográficas.

Apasionada por el cuidado de la piel, la moda y el cine, dedico mi tiempo a explorar las últimas tendencias y a compartir consejos inspiradores para sentirte bien contigo misma. Para mí, la belleza reside en la autenticidad y el bienestar, y eso es lo que me motiva a ofrecer consejos prácticos para combinar estilo, cuidado de la piel y realización personal.
