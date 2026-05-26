En un barco, Alix Earle revive una tendencia de peinado muy veraniega.

La influencer estadounidense Alix Earle, con millones de seguidores en redes sociales, compartió recientemente una serie de fotos soleadas tomadas en un barco. Si bien la publicación captó de inmediato la atención de sus seguidores, fue su cabello lo que más llamó la atención: una larga melena rubia con reflejos, perfectamente acorde con las tendencias actuales. De esta manera, está reviviendo una tendencia capilar imprescindible para los meses más cálidos.

Cabello rubio iluminado con reflejos

En este look veraniego, el cabello de Alix Earle destaca gracias a sus sutiles reflejos aclarados, distribuidos con maestría a lo largo de toda la melena. Estos reflejos, más claros que su base rubia, crean un efecto luminoso y natural, como si su cabello hubiera adquirido un tono dorado bajo el sol. Esta técnica, que aporta profundidad y dimensión al peinado, ilumina instantáneamente su tez y complementa a la perfección la atmósfera soleada de la fotografía. Una elección que prioriza la luminosidad sobre la uniformidad.

Un peinado con ondas playeras y un sombrero de paja

Para completar este look veraniego, Alix Earle optó por ondas playeras: suaves y ligeramente despeinadas, que evocan la brisa marina y las vacaciones. Remató el conjunto con un sombrero vaquero de paja trenzada, un accesorio de moda que estructura el atuendo a la vez que refuerza su aire bohemio y veraniego. En cuanto a su maquillaje, lució una tez bronceada, labios brillantes y ojos delicadamente definidos, creando un conjunto veraniego perfectamente armonioso.

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Las mechas, la tendencia capilar del verano.

Lejos de ser insignificante, la elección de cabello de Alix Earle refleja una tendencia importante de esta temporada. Las mechas, especialmente en tonos cálidos y luminosos, regresan con fuerza este verano de 2026. Fáciles de llevar y de bajo mantenimiento, resultan atractivas tanto para rubias como para morenas que buscan luminosidad. Es una tendencia accesible que permite refrescar el cabello sin una transformación radical.

Con su larga melena rubia iluminada por reflejos, Alix Earle confirma el entusiasmo por esta tendencia capilar tan veraniega. Demuestra que, a veces, unos pocos reflejos bien colocados son suficientes para crear un look radiante y a la última moda.