Zoe Saldaña hizo una aparición impactante con un vestido negro estampado de flores.

La actriz, directora y productora estadounidense Zoe Saldaña deslumbró en la ceremonia de clausura del Festival de Cannes el 23 de mayo de 2026 con una elegante aparición. Acompañada de su esposo, el artista Marco Perego-Saldaña, desfiló por la alfombra roja con un espectacular vestido negro corto adornado con un estampado floral naranja. Un look sofisticado y romántico que acaparó todas las miradas en esta inusual aparición pública en pareja.

Un espectacular vestidito negro con estampado floral

La pieza central de este look, el vestido que lució Zoe Saldaña, reinventa con audacia el clásico vestido negro. Sobre un fondo oscuro, un vibrante estampado floral naranja aporta un toque de color primaveral y luminoso. El vestido se distingue por su escote pronunciado y su falda amplia, que le confieren un volumen espectacular. De una prestigiosa casa de moda francesa, esta creación juega con maestría el contraste entre la sobriedad del negro y la exuberancia del estampado floral, logrando un equilibrio perfecto.

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Detalles delicados en los nudos y un estilo limpio y minimalista.

La sofisticación del vestido reside también en sus detalles. Un llamativo lazo drapeado acentúa las caderas, aportando movimiento y un toque de alta costura al conjunto, mientras que un segundo lazo blanco adorna la espalda. Para realzar esta pieza de diseño tan elaborado, Zoe Saldaña optó por un peinado elegante: un moño pulido que enmarca su rostro y deja ver unos pendientes brillantes. Unos zapatos de tacón negros con tiras completan este look chic.

La aparición de una pareja en la alfombra roja

Esta aparición en la alfombra roja también brindó la oportunidad a Zoe Saldaña y a su esposo, el productor y director italiano Marco Perego, de compartir un tierno momento. La pareja fue fotografiada tomada de la mano antes de entrar al teatro. Zoe Saldaña inmortalizó el momento en las redes sociales, acompañando una foto de su atuendo con un sencillo mensaje: "Gracias, Cannes". Esta aparición puso un broche de oro a su estancia en el sur de Francia, tras una destacada salida a principios de mes.

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Con este pequeño vestido negro estampado de flores, Zoe Saldaña protagonizó una de las apariciones más elegantes en la ceremonia de clausura del Festival de Cannes. Una muestra de refinamiento, donde la sobriedad del negro se combina con la frescura de un estampado floral.