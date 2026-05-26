Acusada de llevar un atuendo "inapropiado", esta influencer responde con humor.

La influencer estadounidense Abby Baffoe, que cuenta con millones de seguidores en Instagram, TikTok y YouTube, se vio envuelta en una polémica tras asistir al torneo de golf Masters en Augusta, Georgia. Acusada por algunos usuarios de internet de llevar un atuendo considerado "inapropiado" para el evento, optó por responder a las críticas con una buena dosis de autocrítica.

Un atuendo que causó polémica en el Masters.

Fue durante su aparición en el prestigioso torneo Masters, uno de los eventos más emblemáticos del golf mundial, cuando Abby Baffoe desató la polémica. Las fotos de su atuendo, que incluía pantalones cortos, circularon rápidamente en las redes sociales. Si bien el torneo no impone un código de vestimenta estricto, recomienda a los espectadores usar "ropa apropiada, adecuada para el clima y cómoda". Esta formulación es lo suficientemente ambigua como para generar debate sobre qué constituye buen gusto en este contexto.

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Una ola de críticas en línea

Las críticas no tardaron en multiplicarse. «Los pantalones cortos son demasiado cortos para la ocasión», comentó un usuario. «Por lo visto, no está allí para jugar al golf», añadió otro. Algunos opinaron que, aunque se trataba de una marca de diseñador, su atuendo no era apropiado para el evento. Sin embargo, ante esta avalancha de comentarios, algunos ciudadanos salieron en su defensa, señalando que las temperaturas primaverales en Georgia pueden ser bastante elevadas.

Varias voces también señalaron que es inapropiado comentar o juzgar el cuerpo, la apariencia o la vestimenta de una mujer, o de cualquier otra persona. Todos son libres de vestirse como deseen, y nadie tiene derecho a decidir por ellos qué es "apropiado" o no, especialmente basándose en criterios a menudo arbitrarios y subjetivos.

Una respuesta humorística

Lejos de inmutarse, Abby Baffoe optó por mantener la calma. Unos días después, publicó una nueva foto luciendo una gorra burdeos del torneo, acompañada de un comentario irónico: «Es una locura usar esto después de todo este drama con mi atuendo». Una respuesta que demuestra que las críticas no le afectan en absoluto y prefiere restarle importancia en lugar de justificarse.

En definitiva, esta polémica ilustra, una vez más, los debates recurrentes en torno a la vestimenta de las figuras públicas en eventos importantes. Con su respuesta autocrítica, Abby Baffoe nos recuerda que un poco de humor suele ser la mejor manera de responder a las críticas en línea.