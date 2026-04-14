En Coachella, la modelo Heidi Klum se escondió bajo un sorprendente disfraz.

La modelo, presentadora de televisión y actriz germano-estadounidense Heidi Klum sorprendió a todos en Coachella 2026 al revelar que asistió al festival disfrazada. Compartió imágenes que mostraban un atuendo diseñado para mimetizarse relativamente bien con los demás asistentes.

Un look diseñado para pasar desapercibido.

Durante el fin de semana del festival (del 10 al 19 de abril de 2026), Heidi Klum compartió un video en Instagram donde se la veía en Coachella con un atuendo diferente al que suele usar. Llevaba gafas de sol extragrandes y un conjunto monocromático compuesto por un body con aberturas y pantalones de pierna ancha. La combinación de accesorios discretos y prendas informales le permitió moverse con más discreción por el recinto. Este atuendo probablemente refleja su deseo de disfrutar del evento sin llamar la atención de inmediato.

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Una segunda aparición con transformación del cabello

En otra publicación, Heidi Klum aparece con una peluca negra y un atuendo diferente: una blusa holgada, medias de rejilla y botas. Este cambio de look, una vez más, contribuye a alterar su apariencia, reforzando el efecto de camuflaje. Las publicaciones han generado numerosos comentarios de internautas, algunos de los cuales señalan lo difícil que resulta reconocer a Heidi Klum.

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Coachella, un espacio para la experimentación estilística.

El festival de Coachella es conocido por la diversidad de estilos que se observa entre artistas y figuras públicas. Los atuendos que se lucen en el evento suelen concebirse como expresiones visuales originales. En este contexto, elegir un vestuario puede considerarse una forma de explorar una nueva faceta estética.

Una presencia vinculada al mundo musical y creativo.

Heidi Klum también compartió imágenes relacionadas con la actuación del DJ Diplo, con quien ya había colaborado en un proyecto musical. Esta presencia subraya la dimensión cultural del festival, que reúne a artistas, creadores y profesionales de diversos sectores. Coachella constituye un punto de encuentro para diferentes disciplinas artísticas, desde la música hasta la moda.

Al aparecer disfrazada en Coachella 2026, Heidi Klum ilustra la dimensión creativa asociada a este importante evento del calendario cultural. Esta aparición también confirma el papel del festival como un espacio de expresión artística donde se pueden reinterpretar los códigos tradicionales.