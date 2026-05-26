"Tan deslumbrante como siempre": bajo el sol, Jennifer Lopez atrae todas las miradas.

Para el fin de semana del Día de los Caídos, la cantante estadounidense Jennifer Lopez deleitó a sus seguidores con una escapada soleada. Optó por un bikini blanco de dos piezas y un accesorio dorado.

Un fin de semana del Día de los Caídos bajo el sol de California.

Jennifer Lopez celebró el fin de semana del Día de los Caídos, una de las fechas más importantes del calendario estadounidense, en su suntuosa mansión de California. Compartió una serie de fotos soleadas en Instagram, donde se la ve disfrutando de un momento de relax junto a su piscina.

Fiel a su imagen de estrella radiante, la cantante de "On the Floor" aprovechó estas vacaciones de verano para lucir un bronceado perfecto y una sonrisa relajada. Encarna a la perfección el estilo de vida californiano, entre sol, piscina y momentos en familia. Un escenario a la altura de su reputación, ya que el vídeo también la muestra refrescándose en el agua, tumbada sobre una colchoneta inflable rosa.

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Un traje de baño blanco de dos piezas y una joya corporal

En cuanto a su atuendo, Jennifer Lopez optó por la elegancia sencilla. Lució un conjunto blanco de dos piezas compuesto por un top triangular liso y una braguita con lazos laterales. Una prenda minimalista, muy diferente de los conjuntos de lentejuelas de su residencia en Las Vegas, que demuestra que también sabe cómo lucir una elegancia discreta.

El detalle que acaparó todas las miradas fue el accesorio. En lugar de joyas clásicas, Jennifer Lopez optó por un largo collar dorado que caía en cascada sobre su torso, como una joya corporal. Completó el look con un sombrero de rafia, el cabello recogido en un moño y un maquillaje natural, con mejillas bronceadas y labios brillantes.

Un segundo conjunto, todo "delicado".

Durante el resto del día, Jennifer Lopez lució un vestido largo de lino blanco con un escote pronunciado y una silueta fluida. Adornado con bordados dorados y detalles de encaje, esta etérea prenda ofrecía un aspecto casi de otro mundo, en perfecta sintonía con el alegre ambiente del fin de semana. Desde un conjunto minimalista de dos piezas hasta un romántico vestido de lino, Jennifer Lopez mostró dos facetas complementarias del mismo guardarropa de verano, demostrando una vez más su impecable sentido del estilo.

Un momento familiar en su propiedad de Bel Air.

Más allá de la moda, Jennifer Lopez quería celebrar ante todo una reunión familiar. "Pasando el día con la gente que quiero. ¡Feliz Día de los Caídos a todos!", escribió en la publicación, posando junto a sus mellizos, Max y Emme.

Con esta sencilla instantánea junto al agua, Jennifer Lopez ha demostrado una vez más que la elegancia, la naturalidad y la confianza pueden ir de la mano de un bikini blanco y una joya bien elegida.