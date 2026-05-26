"Una silueta tonificada": Lalisa Manobal causa sensación con un look deportivo retro.

La bailarina, rapera y actriz tailandesa Lalisa Manobal (Lisa), integrante del grupo BLACKPINK, causó sensación con un look decididamente deportivo y retro, presentado con motivo del lanzamiento de su nuevo sencillo dedicado a la Copa Mundial de la FIFA 2026. Luce un atuendo colorido de inspiración deportiva que conquistó de inmediato a sus seguidores.

Un llamativo look deportivo retro.

La pieza central de este look es un atuendo deportivo en colores vivos y contrastantes. Lalisa Manobal (Lisa) luce un top corto amarillo con las iniciales "PB" en azul, combinado con unos shorts azul marino con una estrella amarilla. Calcetines azules hasta la rodilla y zapatillas blancas completan este look dinámico, mientras que muñequeras blancas de felpa refuerzan el estilo deportivo del conjunto. Esta enérgica y alegre paleta de azul y amarillo encaja a la perfección con el ambiente deportivo y festivo de su nueva colaboración musical.

Su apariencia cautivó de inmediato a sus seguidores, quienes hicieron numerosos comentarios entusiastas, incluyendo la frase recurrente: "una figura tonificada". Sin embargo, este tipo de expresiones también pone de manifiesto una tendencia recurrente a reducir el valor de una mujer a criterios físicos, incluso bajo la apariencia de un halago. Detrás de lo que se presenta como un elogio, a veces subyace una exigencia implícita de ajustarse a los estándares físicos considerados ideales.

Esta interpretación merece matices: la belleza no debería depender de una figura esbelta ni de un tipo de cuerpo específico. Cada cuerpo es válido tal como es, y la apreciación de una persona —en este caso, la artista Lalisa Manobal (Lisa)— también puede centrarse en su energía, presencia escénica y expresión artística, en lugar de en su apariencia física.

Una estética de animadora

El estilo se inspira directamente en la imaginería de las animadoras y los deportes estadounidenses de antaño, en una reinterpretación moderna y vibrante. Las coletas, adornadas con flequillo, acentúan esta estética retro y juvenil. Con una sonrisa radiante y los brazos en alto, Lalisa Manobal (Lisa) irradia una energía contagiosa que captura a la perfección la atmósfera de la competición deportiva. Esta elección estilística demuestra la capacidad de la artista para reinventarse con cada proyecto.

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Un vídeo para la Copa Mundial de 2026

Este atuendo se dio a conocer en el videoclip de «Goals», una de las canciones oficiales de la Copa Mundial de la FIFA 2026, estrenada el 21 de mayo de 2026. Para este tema, Lisa se unió a la estrella brasileña Anitta y al cantante nigeriano Rema en una colaboración que fusiona K-pop, pop latino y afrobeats. La canción, que forma parte del álbum oficial del torneo, se interpretará en una de las ceremonias de apertura, programada para el 12 de junio en Los Ángeles. Este es un gran logro para Lalisa Manobal (Lisa), cuyo perfil internacional sigue en ascenso.

Con este look deportivo, enérgico y retro, Lalisa Manobal (Lisa) reafirma su estatus de ícono de la moda y la música. Una imagen colorida que armoniza a la perfección con el espíritu festivo del Mundial de 2026.