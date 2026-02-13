Search here...

Blanco de amenazas, esta exitosa cantante está tomando "medidas estrictas"

La cantante, actriz y presentadora de televisión surcoreana de K-pop, IU (Lee Ji-eun), lleva varios meses enfrentándose a una ola de acoso en línea y amenazas personales. En respuesta a estos ataques, su agencia, EDAM Entertainment, anunció la implementación de rigurosas medidas legales contra los responsables de mensajes difamatorios, rumores maliciosos y comportamiento amenazante dirigidos contra la artista y su familia.

Una operación legal a gran escala contra la difamación

Según el comunicado de la agencia , IU presentó 96 demandas penales y civiles en 2025 a través del bufete Shinwon. Estas demandas se dirigen a usuarios de internet que publicaron comentarios ofensivos, información falsa o contenido difamatorio en plataformas como Naver, Theqoo, DC Inside, YouTube, X (anteriormente Twitter) e Instagram.

Ya se han dictado varias sentencias judiciales:

  • Se impusieron siete multas a los infractores.
  • Un individuo fue multado con 5 millones de wones (unos 3.700 dólares) por difundir falsos rumores de espionaje.
  • Otro tuvo que pagar 30 millones de wones (casi 22.000 dólares) por difundir acusaciones falsas de plagio.
  • Un tercer hombre recibió una sentencia de prisión suspendida de 10 meses durante 2 años por difundir repetidamente información falsa y comentarios de odio.

Amenazas físicas que no quedan impunes

Más allá de los ciberataques, EDAM Entertainment reveló que varias personas intentaron acercarse a IU o a su familia en sus domicilios, e incluso cerca de las oficinas de la agencia. Algunos incluso profirieron amenazas o exigieron dinero. Estos individuos fueron detenidos por la policía y las investigaciones continúan. La agencia mantiene una postura firme: "Tomaremos medidas legales firmes, sin clemencia, contra cualquier acto que amenace la seguridad de nuestra artista", afirma el comunicado oficial.





Vigilancia constante contra comportamientos maliciosos

La EDAM también declaró que monitorea continuamente redes sociales, foros y plataformas musicales para identificar nuevo contenido malicioso. Ya se han presentado denuncias contra canales de YouTube que se especializan en difundir rumores sensacionalistas. La agencia incluso ha iniciado procedimientos legales en el extranjero, especialmente en Estados Unidos, para obtener la identidad de los usuarios involucrados en plataformas internacionales como Threads.

Ante el aumento del acoso y las amenazas en línea, IU ejemplifica la creciente determinación de los artistas contra la ciberviolencia. Al emprender numerosas acciones legales, espera no solo proteger su seguridad y la de sus seres queridos, sino también enviar un mensaje claro: los actos de difamación y acoso, ya sean digitales o físicos, ya no quedarán impunes.

