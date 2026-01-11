¿Por qué todo el mundo habla de Rama Duwaji, la estrella de la Generación Z?

Tatiana Richard
Nacida en Houston de padres sirios, Rama Duwaji causó sensación al convertirse, con tan solo 28 años, en la primera y más joven Primera Dama musulmana de Nueva York. Su esposo, Zohran Mamdani, elegido alcalde en noviembre de 2025, encarna con ella una nueva era política. Reconocida ilustradora y apasionada activista, Rama cautiva a la Generación Z con su impactante estética, su compromiso político y su imagen decididamente moderna.

Un artista sirio-estadounidense con una trayectoria notable

Graduada de la Escuela de Bellas Artes de Virginia y posteriormente de la Escuela de Artes Visuales de Nueva York, Rama Duwaji dejó rápidamente su huella en el mundo del arte. Colaboró con prestigiosas publicaciones como Vogue US, The Washington Post y The New York Times, y expuso en la Tate Modern. Sus ilustraciones abordan directamente los derechos de las mujeres, la defensa de las minorías y el conflicto en Palestina. También trabaja con cerámica y animación, e imparte talleres relacionados con su activismo.

Una historia de amor nacida en Hinge, celebrada con toda sencillez.

Fue en 2021, a través de la aplicación de citas Hinge, que Rama conoció a Zohran Mamdani, entonces congresista demócrata de Queens. Cuatro años después, se casaron por lo civil en el Ayuntamiento de Nueva York. Fotos de ellos en el metro de Nueva York, vestidos de forma informal, se hicieron virales. La ceremonia fue discreta, a diferencia de la fiesta de compromiso celebrada en Dubái, a la que asistieron sus familias. "El amor de mi vida, mi apoyo incondicional", dijo Zohran Mamdani.

Un ícono de la moda y la belleza adorado por la Generación Z

Selfies frente al espejo, looks espontáneos y mensajes contundentes: Rama Duwaji cautiva al público en Instagram, donde ha acumulado más de 95.000 seguidores. Considerada por algunos medios como "la Primera Dama más elegante de Nueva York", encarna a una generación conectada, feminista y políticamente comprometida, orgullosa de su herencia. Se pronuncia regularmente a favor de la causa palestina, de las comunidades marginadas y contra las injusticias sistémicas en Estados Unidos.

Una pareja que simboliza una nueva generación política.

Residentes de Astoria, Queens, Rama y Zohran representan una nueva generación de figuras políticas: jóvenes, racializados, progresistas, comprometidos y con facilidad para usar las redes sociales. Su matrimonio íntimo y poco convencional ha provocado ataques de la derecha conservadora, a los que han respondido con calma y determinación. Mientras ella publica sus ilustraciones activistas, él celebra su rol de socio y aliado. Juntos, están redefiniendo las reglas del poder.

Un ascenso que resuena a escala global

Desde la victoria electoral de Zohran Mamdani, el primer alcalde musulmán de Nueva York, Rama Duwaji ha cobrado protagonismo. Cuando se le pregunta sobre su repentina visibilidad, cita a Nina Simone: «El deber de un artista es reflejar su época». Desde su infancia en Dubái hasta su llegada a la Mansión Gracie, su inspiradora trayectoria la ha convertido en un modelo a seguir para una generación de jóvenes artistas racializadas y políticamente comprometidas.

En la encrucijada del arte, la política y la cultura pop, Rama Duwaji encarna mucho más que una simple figura de los nuevos medios: simboliza una generación que se niega a elegir entre el activismo y la estética, la intimidad y la visibilidad. Al afirmar su voz sin sacrificar su sensibilidad artística, redefine el rol de la Primera Dama a su manera, lejos de las normas tradicionales.

