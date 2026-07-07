En Biarritz, Kristen Stewart recupera la combinación de vestido y pantalones cortos.

Léa Michel
Extrait du film « Love Lies Bleeding »

La actriz, directora e intérprete estadounidense Kristen Stewart nunca ha temido romper con lo establecido. Durante su asistencia al Festival de Cine de Biarritz de 2026 (del 23 al 28 de junio), optó por una combinación "inesperada": un vestido sobre pantalones cortos. Esta combinación, fiel a su predilección por los looks transgresores, sin duda causó revuelo.

Una combinación de vestido y pantalones cortos

Para esta ocasión, Kristen Stewart lució un vestido de punto de Chanel en negro con detalles en crema y rojo. Debajo, llevaba unos shorts negros a juego con el mismo ribete colorido en el bajo. Ceñido a la cintura con un cinturón negro y dorado, el conjunto se completó con mocasines negros y gafas de sol. Un look atrevido y llamativo.

Los usuarios de Internet están divididos.

Esta combinación, que dividió a los internautas, ilustra a la perfección el estilo de Kristen Stewart. La actriz lleva tiempo cultivando un enfoque poco convencional de la moda, subvirtiendo con frecuencia los códigos clásicos para sorprender. Usar shorts debajo de un vestido (o un suéter largo) es un claro ejemplo: una elección que reinterpreta prendas cotidianas y les da un toque inesperado.

Y ese es precisamente el objetivo de la moda: experimentar, divertirse y liberarse de las reglas. Al fin y al cabo, las mujeres, como todos los demás, deberían poder vestirse como les plazca, sin que su apariencia o sus elecciones de ropa se conviertan en motivo de debate. La moda es un espacio para la expresión personal, no un pretexto para juzgar cuerpos ni para dictar lo que es aceptable vestir.

Una tendencia que está volviendo

Más allá del guiño estilístico, este conjunto de vestido y shorts forma parte de una tendencia más amplia. Tras haber sido ignorada durante mucho tiempo, la combinación de vestido y shorts está resurgiendo poco a poco, elogiada por su practicidad y su estilo relajado. Al lucirla en la alfombra roja, Kristen Stewart contribuye a revivir esta idea, demostrando que también puede combinarse con elegancia.

Con este conjunto de vestido y shorts, Kristen Stewart causó sensación. Su presencia en Biarritz tenía un motivo específico: preside el jurado del Festival de Cine de Biarritz (del 23 al 28 de junio). Y al hacerlo, demostró una vez más que le encanta sorprender al público. Esto no hace más que confirmar su estatus de icono de la moda.

Léa Michel
Léa Michel
Apasionada por el cuidado de la piel, la moda y el cine, dedico mi tiempo a explorar las últimas tendencias y a compartir consejos inspiradores para sentirte bien contigo misma. Para mí, la belleza reside en la autenticidad y el bienestar, y eso es lo que me motiva a ofrecer consejos prácticos para combinar estilo, cuidado de la piel y realización personal.
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