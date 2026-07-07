Zendaya luce su impresionante figura con un llamativo atuendo contemporáneo.

La actriz y productora estadounidense Zendaya ha vuelto a demostrar su impecable sentido del estilo en la alfombra roja. En Berlín, causó sensación con un conjunto de cuero negro de Louis Vuitton hecho a medida en el evento promocional de "Spider-Man: Brand New Day", junto al actor británico Tom Holland.

Un conjunto de Louis Vuitton hecho a medida

Zendaya asistió a un evento para fans en la famosa Uber Platz de Berlín con motivo del estreno de la película "Spider-Man". La película, titulada "Spider-Man: Un Nuevo Día", marca el regreso de la actriz como MJ junto a Tom Holland, quien da vida al superhéroe arácnido. Para esta aparición promocional, la actriz eligió cuidadosamente un atuendo meticulosamente diseñado hasta el más mínimo detalle, en perfecta sintonía con el universo de la película.

La pieza central de este look es un conjunto de dos piezas de piel negra, diseñado por Louis Vuitton y confeccionado a medida para Zendaya. La casa de moda francesa, que colabora habitualmente con Zendaya, creó un estilo sobrio en su paleta de colores y decididamente contemporáneo en su corte. La elección de la piel negra ilustra a la perfección la dimensión dramática que se buscaba para este look. Esta coherencia estilística confirma la posición de Zendaya entre las embajadoras más reconocidas de la firma francesa.

Una blusa corta estilo chaleco

La parte superior del conjunto presenta un corte particularmente sofisticado: un diseño corto tipo chaleco con un escote en V ancho y profundo. Esta confección, a medio camino entre un top y una prenda de sastrería, ilustra la creatividad de Louis Vuitton a la hora de reinterpretar los clásicos del vestuario. Lejos de ser un simple top corto, la prenda juega con fuertes referencias a la alta costura, recurriendo a códigos de sastrería para transformarlos en una silueta ultracontemporánea.

Una falda de talle bajo con una cola espectacular

La parte inferior del conjunto también destaca por su audacia estilística. La falda, confeccionada para seguir la línea de la cadera, cae hasta el suelo antes de extenderse en una cola verdaderamente espectacular. Esta combinación —un top corto y una falda larga con cola— crea un contraste impactante entre la precisión de la confección y la dimensión casi majestuosa de la falda.

Joyas de Lydia Courteille con motivo de telaraña.

Para completar su homenaje al universo de la película, Zendaya optó por joyas especialmente valiosas y simbólicas. Lució pendientes de Lydia Courteille, adornados con motivos de telaraña, así como un anillo a juego. Estas piezas de joyería crean un guiño sutil pero reconocible al mundo de "Spider-Man".

Un look de maquillaje que hace un sutil guiño al superhéroe.

En cuanto a belleza, el maquillaje de Zendaya también reforzó esta temática cuidadosamente elaborada. Su look incluía sombras de ojos moradas brillantes, complementadas con un detalle plateado bajo los ojos para captar la luz. Sus pestañas, sutilmente peinadas para evocar un efecto casi de araña ("pestañas de araña"), añadieron otro guiño al universo de la película. Todo esto se complementó con una tez bronceada y luminosa, labios nude y uñas oscuras.

Un peinado "bixie" de Ursula Stephen

El peinado no fue casualidad. Zendaya lució un corte "bixie", una mezcla entre el corte andrógino y el clásico pixie, obra de su estilista de siempre, Ursula Stephen. Este corte corto, especialmente popular entre las celebridades en los últimos meses, también marca un hito en la evolución estilística de Zendaya, ya que ahora alterna con naturalidad entre melenas largas y cortas según la ocasión.

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"Vestir con método" como sello distintivo

Con esta aparición en Berlín, Zendaya confirma una vez más su dominio del "método de vestir", la práctica de vestir en referencia directa a la obra o el personaje que se promociona. Durante la anterior gira de la película "Dune", Zendaya ya había mostrado numerosos looks vinculados a la estética del filme, en estrecha colaboración con Law Roach. Este enfoque, que se ha convertido en su sello distintivo, transforma cada aparición promocional en un momento de moda cuidadosamente planificado.

Con su traje de cuero negro de Louis Vuitton hecho a medida, sus joyas de Lydia Courteille con estampado de telaraña y su maquillaje sutilmente inspirado en la película, Zendaya protagoniza una de sus apariciones promocionales más memorables del año.