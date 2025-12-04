Anne Hathaway se atreve a probar un peinado inesperado

Para su próximo papel en el thriller musical "Mother Mary" de David Lowery, Anne Hathaway, famosa por su larga melena castaña, luce una transformación capilar radical. La actriz ha adoptado un rubio platino ultrasuave, realzado por dos mechas negras que contrastan con su rostro, dándole un look rockero que contrasta marcadamente con su imagen habitual.

Una transformación para un rol único

La actriz estadounidense Anne Hathaway interpreta a una estrella del pop en la película "Mother Mary", adoptando una nueva identidad visual marcada por un color de pelo bitono. Este cambio le otorga una presencia escénica poderosa e innovadora, a la vez que realza su rostro de una forma completamente nueva. Esta transformación capilar refleja el espíritu vanguardista del personaje y cautiva a los espectadores desde el primer tráiler.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Us Weekly (@usweekly)

Un look inspirado en las tendencias de vanguardia

Este color de cabello forma parte de una tendencia de peinados experimentales que combinan colores contrastantes y fuertes efectos gráficos, que recuerdan al "Halo Hair" popularizado por la cantante Rosalía. En Anne Hathaway, el rubio platino contrastado con reflejos oscuros crea un marco dinámico alrededor de su rostro, combinando modernidad y espíritu rebelde. Su peinado perfectamente liso con raya al medio completa este look audaz.

Una incursión exitosa en un universo musical oscuro

La película "Mother Mary" promete una atmósfera de suspense, con Anne Hathaway interpretando a una compleja estrella del pop entre un vestuario deslumbrante y secuencias coreografiadas intensas. Este nuevo peinado complementa a la perfección el tono dramático y teatral de la película, realzando el carisma de la actriz y marcando un punto de inflexión estético en su carrera.

Una fuente inesperada de inspiración para el cabello.

Este estilo bicolor cautiva por su originalidad y sofisticación, inspirando sin duda a muchos aficionados a reinventarse jugando con fuertes contrastes capilares. Anne Hathaway demuestra así que cambiar de peinado puede ser una forma de arte y expresión personal.

Con este look rubio platino acentuado con reflejos oscuros, Anne Hathaway demuestra una vez más su capacidad para sorprender y reinventarse. Mucho más que un simple cambio de cabello, esta transformación refleja la evolución artística de la actriz y alimenta la expectación en torno a "Mother Mary".