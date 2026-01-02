En la cálida arena, Heidi Klum causa sensación en Año Nuevo.

Heidi Klum celebró la llegada del 2026 en San Bartolomé, en Nikki Beach, donde DJ Diplo ofreció una sesión exclusiva. La modelo, presentadora de televisión y actriz germano-estadounidense compartió varias fotos y videos de su celebración de Nochevieja, posando en traje de baño sobre la arena blanca.

Fiestas tropicales con su marido y amigos.

Heidi Klum llegó con su esposo, Tom Kaulitz. Las fotos muestran a la pareja caminando de la mano por la playa, disfrutando del atardecer. Ella llevaba mallas marrones, una gorra blanca y gafas de sol. Más tarde, apareció en el agua y en la orilla, acompañada por Tom. Se les unieron amigos, incluido el fotógrafo Antoine Verglas. Las fotos capturan momentos de natación, paseos y relajación junto al agua.

Reacciones entusiastas de los fans

Las publicaciones de Heidi Klum acumularon miles de "me gusta". Sus seguidores elogiaron su energía festiva: "¡Eres increíble!" y "¡Disfrútala!" , junto con numerosos emojis de corazones y palmeras. Sus fans apreciaron enormemente su espontánea participación en esta Nochevieja tropical.

Entre sol, arena fina y un ambiente festivo, Heidi Klum demostró una vez más su talento para el glamour y la celebración. Esta Nochevieja de 2026 en San Bartolomé, llena de amor, amistad y música, ilustra a la perfección su arte de disfrutar el momento. Nikki Beach San Bartolomé recibió a otras celebridades para el Año Nuevo, confirmando así su popularidad como destino para las fiestas.