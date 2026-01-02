Search here...

En la cálida arena, Heidi Klum causa sensación en Año Nuevo.

Léa Michel
@heidiklum/Instagram

Heidi Klum celebró la llegada del 2026 en San Bartolomé, en Nikki Beach, donde DJ Diplo ofreció una sesión exclusiva. La modelo, presentadora de televisión y actriz germano-estadounidense compartió varias fotos y videos de su celebración de Nochevieja, posando en traje de baño sobre la arena blanca.

Fiestas tropicales con su marido y amigos.

Heidi Klum llegó con su esposo, Tom Kaulitz. Las fotos muestran a la pareja caminando de la mano por la playa, disfrutando del atardecer. Ella llevaba mallas marrones, una gorra blanca y gafas de sol. Más tarde, apareció en el agua y en la orilla, acompañada por Tom. Se les unieron amigos, incluido el fotógrafo Antoine Verglas. Las fotos capturan momentos de natación, paseos y relajación junto al agua.

Reacciones entusiastas de los fans

Las publicaciones de Heidi Klum acumularon miles de "me gusta". Sus seguidores elogiaron su energía festiva: "¡Eres increíble!" y "¡Disfrútala!" , junto con numerosos emojis de corazones y palmeras. Sus fans apreciaron enormemente su espontánea participación en esta Nochevieja tropical.

Entre sol, arena fina y un ambiente festivo, Heidi Klum demostró una vez más su talento para el glamour y la celebración. Esta Nochevieja de 2026 en San Bartolomé, llena de amor, amistad y música, ilustra a la perfección su arte de disfrutar el momento. Nikki Beach San Bartolomé recibió a otras celebridades para el Año Nuevo, confirmando así su popularidad como destino para las fiestas.

Léa Michel
Léa Michel
Apasionada por el cuidado de la piel, la moda y el cine, dedico mi tiempo a explorar las últimas tendencias y a compartir consejos inspiradores para sentirte bien contigo misma. Para mí, la belleza reside en la autenticidad y el bienestar, y eso es lo que me motiva a ofrecer consejos prácticos para combinar estilo, cuidado de la piel y realización personal.
Céline Dion rompe su silencio con un conmovedor mensaje de Año Nuevo
A los 58 años, Julia Roberts comparte su definición del amor

