Anya Taylor-Joy deslumbra con un vestido dorado en la alfombra roja

Screen extrait du film « The Menu »

La actriz británico-estadounidense Anya Taylor-Joy, miembro del jurado del 22.º Festival Internacional de Cine de Marrakech, cautivó recientemente al público en el segundo día con un vestido dorado de Dior. Esta creación a medida realzó su figura en la alfombra roja marroquí.

Una creación magistral de Dior

El vestido dorado metalizado, con sus pliegues fluidos y sin mangas, se ajustaba a la perfección a la figura de la actriz. Lucido el segundo día del festival, evocaba una fluidez casi líquida en sus movimientos, mientras que los detalles florales que adornaban el corpiño añadían un toque de delicadeza y refinamiento al conjunto.

Peinado y maquillaje glam-chic

Anya Taylor-Joy optó por un elegante moño alto que realzaba sus pendientes de diamantes con forma de alas de pájaro, mientras que su maquillaje ahumado oscuro acentuaba su mirada magnética. Este look, sumamente glamuroso, complementaba el brillo del vestido, haciéndola parecer una diosa antigua bajo los destellos de las luces.

En el corazón del prestigioso jurado

Anya Taylor-Joy, miembro del jurado presidido por el director y guionista surcoreano Bong Joon-ho, junto con la actriz estadounidense Jenna Ortega y la directora y guionista francesa Julia Ducournau, honró la 22.ª edición del Festival Internacional de Cine de Marrakech, que también rindió homenaje a la actriz, directora y productora estadounidense Jodie Foster y al director, guionista, novelista y productor cinematográfico mexicano Guillermo del Toro. Su aparición confirmó su estatus como icono de la moda y el cine.

Con esta deslumbrante aparición, Anya Taylor-Joy reafirma una vez más su influencia en el panorama internacional de la moda. Gracias a su impecable estilo y su destacada presencia en el jurado, la actriz se ha consolidado como una de las figuras más impactantes del Festival Internacional de Cine de Marrakech de este año. Su actuación, una mezcla de elegancia, modernidad y carisma, sin duda será uno de los puntos fuertes de la alfombra roja de este año.

A sus 56 años, Jennifer López brilla en la cocina con un vestido de satén

