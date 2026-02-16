A los 44 años, Beyoncé sorprende con un nuevo corte de pelo corto

La cantautora estadounidense Beyoncé acaba de presentar una transformación capilar con un corte rubio corto que le llega a la barbilla. Es su corte más corto en años.

Una aparición sorpresa… en imágenes

Tras varios meses de discreción en redes sociales, la cantante reapareció el 12 de febrero en un carrusel de fotos publicadas en Instagram, tomadas durante el Super Bowl 2026. Sin subtítulos, las fotos dejan que el look hable por sí solo: un bob rubio miel, liso y estructurado, que enmarca el rostro y moderniza instantáneamente su estilo.

En las fotos, Beyoncé luce primero una gabardina larga color verde chartreuse a juego con su bolso y sus gafas de sol, y luego un conjunto más sobrio con un top color crema con hombros descubiertos metido por dentro de un pantalón verde oliva, maquillaje suave con un ligero ahumado en los ojos y labios rosados. El conjunto resalta su nuevo corte de pelo, una mezcla entre un bob clásico y un bob francés, con puntas redondeadas y volumen controlado.

Un corte de pelo corto que marca un punto de inflexión

Este bob corto, en tonos rubios dorados/caramelo con raíces más oscuras, contrasta marcadamente con la melena larga y ondulada que Beyoncé ha lucido en los últimos años, especialmente durante la era de "Cowboy Carter". Sus fans ya lo ven como una señal de renovación estilística, incluso el comienzo de una nueva etapa artística. Muchos elogian su look "refrescante", "ultrachic" y "poderoso", creyendo que el bob rubio resalta a la perfección los rasgos de Beyoncé y su estrellato. Algunos incluso lo consideran un "peinado icónico" y predicen que este bob corto se convertirá en una de las tendencias capilares más populares del año, ya que combina a la perfección elegancia y modernidad.

Posando con una bandera "Touchdown" y combinando este peinado con un look "candy apple green", Beyoncé transforma un corte simple en una auténtica declaración de moda, confirmando una vez más su estatus de icono capaz de lanzar tendencia con tan solo unas cuantas fotos.