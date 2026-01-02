Céline Dion rompe su silencio con un conmovedor mensaje de Año Nuevo

Céline Dion rompió un largo silencio en las redes sociales el 31 de diciembre de 2025 con un emotivo video para dar la bienvenida al 2026. Vestida con un abrigo blanco y un top de lentejuelas brillantes, la cantante aparece radiante, enviando sus deseos en inglés, subtitulados en francés.

Un mensaje universal de salud y paz

"Que este año les traiga salud, felicidad y paz en sus corazones", dijo con emoción. Continuó con dulzura: "Espero que encuentren alegría en las pequeñas cosas, fuerza en los momentos difíciles y alegría en los recuerdos con sus seres queridos".

Un vínculo inquebrantable con sus fans

Conmovida por los numerosos mensajes de apoyo que ha recibido en los últimos meses, Céline Dion no se olvida de sus fans: "Gracias por llevarme en sus corazones, siempre están en el mío". Concluye su mensaje con ternura: "De mi familia a la suya, les deseo un feliz año nuevo. ¡Un beso enorme!".

Entre el humor y los momentos memorables

Unos días antes, la artista sorprendió a sus seguidores disfrazándose del Grinch para la Navidad de 2025, interpretando "All By Myself" con humor autocrítico. Su última aparición pública fue en la inauguración de los Juegos Olímpicos de París 2024, donde conmovió a los espectadores con su interpretación de "Hymne à l'amour" (Himno al amor). A pesar de su pausa artística, iniciada en 2022 por inseguridad, Céline Dion mantiene así una conexión con sus fans.

Una ola de apoyo y admiración

El video generó rápidamente millones de visualizaciones y reacciones. Los fans elogiaron su fuerza: "¡Reina! Tu valentía nos inspira". Las celebridades también expresaron su cariño por ella. Para muchos, Céline representa un símbolo de esperanza para quienes viven con enfermedades crónicas.

Un año dedicado al amor

Madre de René-Charles (24) y los gemelos Eddy y Nelson (15), Céline habla de su familia como su fuente de luz. Aunque aún no se ha anunciado su regreso a los escenarios, su mensaje irradia serenidad y optimismo, sugiriendo un año tranquilo centrado en lo que realmente importa.

Con este mensaje, Céline Dion nos recuerda que, incluso en tiempos difíciles, la amabilidad y la generosidad siguen siendo esenciales. Sin promesas ni anuncios espectaculares, ofrece a sus fans lo que más aprecia: su voz, su sensibilidad y un mensaje de esperanza universal.