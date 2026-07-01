"Elegancia sin esfuerzo": Bella Hadid luce un look casual.

Léa Michel
@bellahadid / Instagram

La modelo estadounidense Bella Hadid compartió en Instagram una serie de instantáneas cotidianas, mostrando un estilo natural y elegante. Esta demostración de "clase sin esfuerzo" cautivó a sus seguidores, quienes elogiaron especialmente su cabello rubio dorado.

Un guardarropa relajado y sin esfuerzo

A lo largo de este carrusel, Bella Hadid luce varios conjuntos con un aire natural y minimalista. La vemos a veces con una camiseta blanca y pantalones claros en una selfie frente al espejo, a veces con un vestido blanco de volantes suave y romántico, y a veces con una camiseta blanca de tirantes combinada con vaqueros acampanados de tiro bajo, bañada en luz. Todas son prendas sencillas y atemporales que resaltan la elegancia discreta. Este enfoque ilustra a la perfección el arte de vestir con naturalidad.

Rubio, un color en el que todo el mundo está de acuerdo.

La popularidad de estas fotos se debe en parte a un detalle que no pasó desapercibido: su cabello rubio. Acostumbrada a lucir una larga melena oscura, Bella Hadid luce espectacular con este tono más luminoso que realza su bronceado. En los comentarios, muchos de sus seguidores elogiaron su elección, y algunos incluso expresaron su admiración por este color. Sin duda, se trata de una transformación capilar que ha sido aclamada por todos.

El arte de la "modelo fuera de servicio"

Estas imágenes confirman el talento de Bella Hadid para el estilo "modelo fuera de servicio": esa imagen relajada que lucen las modelos fuera de las pasarelas. Lejos de los sofisticados atuendos de la alfombra roja, la estrella apuesta por básicos bien elegidos, belleza natural y una actitud desenfadada. Esta elegancia discreta, paradójicamente, requiere un verdadero sentido del estilo y claramente inspira a sus millones de seguidores.

Con este look relajado y su cabello con reflejos dorados, Bella Hadid demuestra que la elegancia y la sencillez a menudo van de la mano. Entre básicos bien elegidos y una belleza radiante, luce un estilo natural que confirma, una vez más, su estatus de icono. Como era de esperar, esto sin duda encantará a sus fans.

Léa Michel
Léa Michel
Apasionada por el cuidado de la piel, la moda y el cine, dedico mi tiempo a explorar las últimas tendencias y a compartir consejos inspiradores para sentirte bien contigo misma. Para mí, la belleza reside en la autenticidad y el bienestar, y eso es lo que me motiva a ofrecer consejos prácticos para combinar estilo, cuidado de la piel y realización personal.
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