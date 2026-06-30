Penélope Cruz sucumbe al "corte bob de fin de semana", la tendencia capilar más chic del momento.

La actriz española Penélope Cruz se ha sumado a la última tendencia capilar: el "bob de fin de semana". Un corte elegante pero informal, creado por su peluquero favorito.

Un nuevo corte de pelo para la promoción de la película "The Invite".

Durante la promoción de su nueva película, "The Invite", dirigida por la actriz, productora, directora y guionista irlandesa-estadounidense Olivia Wilde, Penélope Cruz aprovechó un día de prensa en Los Ángeles para estrenar un nuevo peinado. Optó por un cambio sutil pero innegablemente moderno. El corte bob de Penélope Cruz le llega a la altura de la barbilla y los hombros. Este largo ofrece varias ventajas estilísticas: enmarca el rostro, realza su postura y permite peinarlo fácilmente para diferentes ocasiones.

Este enfoque es coherente con la estrategia que ha cultivado desde sus inicios: evolucionar sutilmente su imagen a través de un lenguaje estilístico muy coherente. Una transformación discreta, pero inmediatamente perceptible para los amantes de la moda y la belleza.

"Algo que te haga sentir libre"

El nuevo corte de pelo de Penélope Cruz tiene un nombre particularmente sugerente: el "bob de fin de semana". Este término, acuñado por el peluquero de la actriz, Dimitris Giannetos, se refiere a un corte que llega hasta la nuca, a medio camino entre un bob clásico y un lob más largo. Este largo intermedio, a medio camino entre un bob corto y un bob largo, representa a la perfección la tendencia de los cortes de pelo "más libres y menos estructurados".

En una publicación de Instagram dedicada a esta transformación, Dimitris Giannetos compartió la filosofía detrás de este nuevo corte. "Quería crear algo fresco y desenfadado para Penélope", escribió. Y añadió: "Manteniendo la elegancia de un corte a la altura de la barbilla, pero añadiendo textura, ¡justo la energía que tienes un fin de semana! ¡Algo que te haga sentir libre!".

Un maquillaje bronceado para completar el atuendo.

Para lucir su nuevo corte de pelo, Penélope Cruz optó por un maquillaje con tonos cálidos. Su look de belleza se caracterizó por una tez bronceada y luminosa, complementada con un ahumado de ojos en tonos marrones especialmente cálidos. Un delineador negro delineó sus ojos, que se veían realzados por unas pestañas largas y voluminosas. Sus mejillas lucieron un rubor rosado, mientras que sus labios se destacaron con una barra de labios malva mate.

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Una tendencia capilar que está de moda

Más allá del caso particular de Penélope Cruz, el "bob de fin de semana" forma parte de una tendencia capilar más amplia que se verá a lo largo del verano de 2026. Tras varias temporadas dominadas por cortes muy largos y estructurados, la moda capilar regresa gradualmente a las longitudes medias y las texturas más "libres". El "bob relajado", el "pelo playero", el "bob despeinado": todos estos términos aluden a la misma búsqueda de una "espontaneidad controlada".

Con su corte bob de fin de semana, Penélope Cruz adopta uno de los peinados más modernos del verano. Confirma su capacidad para reinventarse con sutileza: una demostración de que las tendencias capilares "reales" no son las que imponen un estilo rígido, sino las que abren un nuevo abanico de libertad.