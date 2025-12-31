Bajo el sol, Elizabeth Hurley (60 años) luce su figura

Elizabeth Hurley sigue demostrando una confianza inquebrantable. La actriz, modelo y productora británica compartió una foto en traje de baño en Instagram, capturando la esencia de un verano prolongado a pesar del invierno y revelando un truco fotográfico aprendido de una gran figura de la moda.

Un atuendo de "esposa de la mafia" que resalta su figura.

En esta publicación, Elizabeth Hurley posa en una playa soleada con un traje de baño con estampado de leopardo y cadenas doradas, una tendencia de estilo "mob wife" del año 2000 que realza su figura. El top y la braguita de triángulo pronunciados, adornados con cadenas y cierres metálicos, complementan a la perfección su cabello castaño y bronceado con reflejos rubios.

Apenas unos días después de celebrar la Navidad en pijama navideña a juego con su pareja Billy Ray Cyrus, la actriz de "Austin Powers" y "Royals" optó por un look veraniego: su característico maquillaje de ojos ahumados, delineador negro, labios nude y pendientes de aro para un toque de brillo. ¿El texto? "La vida es una playa", sencillo y evocador.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Elizabeth Hurley (@elizabethhurley1)

El truco fotográfico infalible aprendido de Steven Meisel

Elizabeth Hurley no solo posa; comparte un consejo que aprendió de su primera sesión para la portada de Vogue Estados Unidos en 1998, realizada por el legendario fotógrafo Steven Meisel. «Meisel me enseñó lo vital que es el contraluz para una foto de playa favorecedora», explica. En la imagen, demuestra la técnica apoyándose en un cocotero, con la luz del sol de fondo creando un halo luminoso que acentúa su figura e ilumina su piel. Es un truco que todavía usa hoy para lograr resultados «perfectos».

Elizabeth Hurley encarna la visión de un envejecimiento glamuroso y atlético. Como creadora de su propia marca, aparece frecuentemente en trajes de baño durante todo el año. Esta publicación, compartida a finales de 2025, inspira a miles de fans que admiran su belleza bajo el sol.