La actriz Anya Taylor-Joy deslumbra con un vestido de cumpleaños digno de un mundo de fantasía.

Con motivo de su 30 cumpleaños, la actriz británico-estadounidense Anya Taylor-Joy compartió en Instagram fotos de la fiesta que impresionaron tanto por su ambiente como por el vestido absolutamente cautivador que lució.

Un vestido de Rodarte entre encaje y bordado.

Anya Taylor-Joy celebró su trigésimo cumpleaños en un ambiente mágico y misterioso, propio de la temporada de Aries. Sopló las velas de un pastel con forma de cabeza de carnero, que cortó con una reluciente daga de plata. Sus invitados, por su parte, lucieron vestidos vaporosos, trajes oscuros y coronas de flores, realzando la atmósfera onírica de la velada.

Para la ocasión, la actriz optó por un vestido de archivo de Rodarte en tono rosa, adornado con lentejuelas plateadas, perlas y hojas blancas en cascada que le aportaban un toque de fantasía encantadora. La prenda parecía sujetarse por dos sencillos y finos tirantes, creando una silueta casi etérea. Los bordados y las aplicaciones inspiradas en la naturaleza daban la ilusión de flores flotando sobre la piel.

La boa de orquídeas, la pieza central del look.

La pieza más llamativa del conjunto fue una boa de orquídeas blancas, una creación exclusiva de su estilista Genesis Webb y Ryder McLaughlin. Con sus centros rosados y tallos verdes, estas flores artesanales realzaron el mundo fantástico del vestido, como si hubieran brotado de un bosque encantado. El look se completó con un collar y pendientes de diamantes de Tiffany & Co., que añadieron un toque de formalidad sin recargar el conjunto floral.

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Los fans están encantados, las redes sociales están que arden.

La actriz Anya Taylor-Joy compartió una serie de fotos en sus redes sociales, ofreciendo a sus fans un vistazo de su gran noche. Si bien recibió numerosas felicitaciones de cumpleaños, fue su vestido el que acaparó la mayor cantidad de comentarios. Las reacciones fueron unánimes: "Estás preciosa", escribió una usuaria, mientras que otra resumió a la perfección el ambiente: "Me encanta este cumpleaños gótico".

Este cumpleaños supuso, por tanto, una pausa encantadora en una primavera ajetreada para Anya Taylor-Joy, entre la gira promocional de "La película de Super Mario Galaxy" y sus campañas para Dior Beauty y Tiffany & Co. Una forma, presumiblemente, de celebrar con estilo una década que promete ser tan brillante como el vestido que lució.