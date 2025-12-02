Search here...

Halle Berry (59) aparece sin maquillaje en camisón

Léa Michel
@halleberry/Instagram

Conocida por su elegancia y carisma en la alfombra roja, Halle Berry ha vuelto a cautivar a sus fans. Para el Día de Acción de Gracias, la actriz, productora y modelo estadounidense apareció recientemente sin maquillaje con un sofisticado atuendo: un vestido negro de encaje. Demuestra que la auténtica belleza no necesita artificios.

Un momento íntimo y alegre compartido en Instagram.

En su cuenta de Instagram, Halle Berry publicó una foto tomada en casa, que revela los momentos de paz de su mañana de Acción de Gracias. Recostada en un puf tejido color topo, la actriz irradia felicidad con un camisón fluido adornado con delicado encaje en el escote y los tirantes. Su cabello rizado, sutilmente realzado con tonos dorados, enmarca un rostro radiante. Acompaña la imagen con un sencillo y sincero mensaje de gratitud: dice estar "profundamente agradecida por mi familia, mis amigos y el amor que me brindan", y desea a sus 9,2 millones de seguidores un Día de Acción de Gracias "lleno de alegría y gratitud".

Una belleza natural elogiada por los internautas

La sección de comentarios de su publicación se llenó rápidamente de comentarios. Los fans elogiaron la autenticidad y la seguridad de Halle Berry, apreciando su capacidad para aparecer sin maquillaje y aceptar plenamente su edad. Muchos lo vieron como un soplo de aire fresco en un mundo dominado por los filtros y los retoques. Algunos usuarios no dudaron en calificar el momento de "único e inspirador", elogiando la "belleza natural" y la "alegría genuina" que Halle Berry irradia en la foto.

Elegancia atemporal, incluso lejos de los focos.

Tras un verano de gira con su pareja, el músico Van Hunt, Halle Berry comparte ahora momentos más tranquilos de su vida diaria. Entre relajarse en casa y jugar con sus gatos, la actriz sigue cultivando una imagen de sencillez, fiel a sí misma.

A través de esta foto, Halle Berry nos recuerda que la verdadera belleza reside en la confianza, la gratitud y la sencillez. Sin brillo ni maquillaje, la estrella de "Catwoman" demuestra que es un ícono radiante cuya gracia trasciende la pantalla.

