Angelina Jolie se prepara para dejar Estados Unidos rumbo a Europa y explica las razones.

Angelina Jolie se prepara para dejar Estados Unidos y establecerse en Europa, impulsada por un profundo deseo de cambio de ritmo, libertad y coherencia con sus valores personales y familiares. El año 2026, cuando sus gemelos alcanzan la edad adulta, se presenta como un momento crucial en esta nueva etapa, que la actriz, directora, guionista, productora y embajadora de buena voluntad camboyano-estadounidense afronta con auténtica serenidad.

Un deseo de irse, cuidadosamente meditado

Se dice que Angelina Jolie está decidida a abandonar Los Ángeles e incluso Estados Unidos, un plan que siempre ha acariciado. Según medios estadounidenses de noticias sobre el mundo del espectáculo, está poniendo a la venta su vasta propiedad de Los Feliz, adquirida en 2017 y valorada en unos 25 millones de dólares. La actriz nunca ha ocultado que no deseaba vivir en Los Ángeles a largo plazo y que solo se mudó allí debido a las limitaciones de su divorcio y la custodia de sus seis hijos con Brad Pitt. Ahora, con el acuerdo de divorcio finalizado en 2024, estas limitaciones se están suavizando, lo que finalmente le da la oportunidad de imaginar un futuro en otro lugar.

El papel clave de sus hijos y el calendario familiar

El momento de esta partida no es baladí: Angelina Jolie ha explicado en repetidas ocasiones que está esperando a que sus hijos menores, los gemelos Vivienne Marcheline y Knox Leon, cumplan 18 años antes de irse definitivamente de Los Ángeles. Su mayoría de edad, prevista para el 12 de julio de 2026, marcará un hito simbólico para ella, tras el cual se sentirá libre para reorganizar su vida geográficamente.

En numerosas entrevistas , Angelina Jolie ha reiterado que permanece en Los Ángeles principalmente para brindar estabilidad, seguridad y privacidad a su familia durante un divorcio largo y muy publicitado. También ha enfatizado que sus hijos no desean ser el centro de atención mediática, lo que refuerza su deseo de protegerlos del bullicio de Hollywood. A partir de 2026, espera disfrutar de mayor flexibilidad para vivir y trabajar donde ella y su familia se sientan más cómodos.

¿Por qué Europa le atrae tanto a Angelina Jolie?

Europa parece ser uno de los principales destinos considerados, tanto por su ritmo de vida, su cultura y su exposición mediática, considerada menos agresiva que en Los Ángeles. Ya hay rumores que sugieren que le interesan ciudades como Londres u otras capitales europeas, donde podría compaginar sus compromisos artísticos y humanitarios con una vida más privada.

Al mismo tiempo, Angelina Jolie también planea dividir su tiempo entre Nueva York, donde desarrolla su colectivo de moda y boutique, Atelier Jolie, y Camboya, un país al que siente un profundo apego. Este acuerdo le ofrecería un entorno más tranquilo, basado en sus compromisos humanitarios y culturales, y menos dominado por la industria de Hollywood.

Camboya y una vida más internacional

Camboya ocupa un lugar especial en el corazón de Angelina Jolie: adoptó allí a su hijo mayor, Maddox, a principios de la década de 2000 y ha sido propietaria de una vivienda allí durante más de 20 años. Anteriormente ha explicado que considera el país un lugar que lleva "en su corazón" y donde se siente profundamente en casa, especialmente en relación con su descubrimiento del budismo.

Una relación que se ha complicado con su país

Angelina Jolie confesó recientemente que su relación con Estados Unidos había cambiado profundamente, hasta el punto de afirmar que ya no reconocía verdaderamente a su país. En un festival en España , expresó su preocupación por el clima político y social estadounidense y las tensiones en torno a las libertades individuales y la expresión personal, que considera amenazadas.

Enfatizó que siempre ha llevado una vida internacional, con una familia y un círculo social muy cosmopolitas, y que su visión del mundo es igualitaria y unificada. Para ella, permanecer confinada en un solo país ya no se alinea con sus valores ni con la vida que desea llevar, especialmente en lo que describe como "tiempos muy difíciles". Estas declaraciones revelan que su plan de irse es una decisión tanto personal como política, aunque afirma querer elegir sus palabras con cuidado.

En resumen, Angelina Jolie no se muda simplemente: está preparando un cambio radical en su vida, lejos del centro neurálgico que Los Ángeles ha sido durante años. Afronta el 2026 como el comienzo de un nuevo capítulo, más libre, más discreto y más acorde con la mujer y madre que desea ser.