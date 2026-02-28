Search here...

A sus 51 años, Penélope Cruz ilumina Londres con un escultural vestido negro

Anaëlle G.
@penelopecruzoficial/Instagram

La actriz española Penélope Cruz, actualmente en promoción de la película "¡La Novia!", dirigida por Maggie Gyllenhaal, incendió las calles de Londres con una espectacular creación de Jacquemus de la colección Otoño 2026. Este minivestido negro con escote pronunciado y falda de cintas deshilachadas realzaba su figura.

Una creación para el otoño de 2026

Penélope Cruz lució un ceñido vestido body de manga larga con un dobladillo de cintas rasgadas que bailaba a cada paso y un pronunciado escote redondo. Elegantes pendientes de perlas estilo candelabro y minimalistas tacones negros completaron el sofisticado look, mientras que su nuevo corte bob asimétrico con flequillo lateral enmarcaba su icónico rostro.

Maquillaje ahumado de bronce característico

Penélope Cruz optó por un look intenso: delineador negro gráfico, sombra bronce iridiscente y labios nude rosados mate, que acentuaron sus icónicos ojos de cierva. La actriz ganadora del Óscar demostró una vez más su maestría absoluta con la elegancia atemporal.

Promoción triunfal de "¡La Novia!"

Este viaje a Londres forma parte de la gira promocional de "¡La Novia!", el proyecto tan esperado tras sus recientes éxitos. Penélope Cruz confirma su estatus como un icono de la moda atemporal, combinando con naturalidad la alta costura vanguardista con la elegancia natural.

En última instancia, su presencia magnética trasciende generaciones, recordándonos por qué es una de las mayores estrellas del cine mundial, capaz de encender cualquier alfombra roja.

Me apasiona la moda y siempre estoy al tanto de las tendencias que reflejan nuestro tiempo. Me encanta observar cómo se viste la gente, por qué lo hace y qué revela la moda sobre nosotros. Más allá de las pasarelas y las siluetas, son las historias las que realmente me fascinan.
Serena Williams brilla en un raro vídeo con su hija, luciendo un vestido de suéter.

