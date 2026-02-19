Search here...

Para su cumpleaños, Paris Hilton adopta un look de "Barbie playera"

Léa Michel
@parishilton/Instagram

La empresaria y personalidad de los medios estadounidense Paris Hilton celebró su 45 cumpleaños el 17 de febrero de 2026 en una playa de ensueño en el archipiélago de Turcas y Caicos, rodeada de vibraciones rosas y californianas.

Look de "Barbie costera" sobre la arena fina

Paris Hilton compartió un carrusel de Instagram titulado "Cumpleaños en el paraíso con @ParivieBeauty", transformando sus vacaciones en una fiesta Barbiecore a todo trapo. En la primera foto, pasea por la costa con una camiseta blanca corta adornada con conchas rosa pálido y shorts vaqueros. Una gorra blanca de capitán, gafas de sol extragrandes y un bolso tote en tonos pastel completan este estilo relajado de "Barbie costera". El agua turquesa de fondo crea la postal perfecta, y sus fans están inundados de comentarios: emojis de corazón, "¡Capitana!" y "¡Literalmente una Barbie, me encanta!".

Paris Hilton también apareció con un traje de baño blanco de dos piezas, alpargatas en los pies, sosteniendo con orgullo una carroza inflable rosa neón de "PARÍVIE" (su marca de belleza). Irradiaba como una reina del cumpleaños, y las reacciones fueron entusiastas: "¡Feliz cumpleaños, reina, reinado de verano!" o "¡Estoy viviendo indirectamente, necesito unas vacaciones!".

Una celebración rosa y emprendedora

Esta publicación no es solo una simple historia de vacaciones: muestra la "Belleza Parivie", demostrando que Paris Hilton combina negocios y placer como ninguna otra. Fiel a su estilo, transformó su cumpleaños en un evento "insta-perfecto", con arena blanca, decoración rosa empolvado y un ambiente soleado. La ex estrella de "The Simple Life" demuestra que domina el arte de la fiesta... y el arte de contar historias. Cada detalle parece cuidadosamente pensado: los conjuntos coordinados, los accesorios brillantes y los sutiles guiños a su mundo.

Nada se deja al azar: todo contribuye a crear una experiencia inmersiva tan lujosa como divertida. Paris Hilton capitaliza su ADN de cultura pop y su agudo sentido de marca para transformar un momento personal en una muestra de estilo de vida. El resultado: un cumpleaños que se convierte en una campaña de marketing, contenido viral y una declaración de estilo.

En definitiva, Paris Hilton, el ícono de los 2000 convertido en una empresaria consumada, demuestra que ha evolucionado con el tiempo. También nos recuerda que la edad es solo un detalle comparado con su "imperio rosa". La publicación es todo un éxito, ¡haciendo soñar a sus fans con playas de arena y nadar!

Apasionada por el cuidado de la piel, la moda y el cine, dedico mi tiempo a explorar las últimas tendencias y a compartir consejos inspiradores para sentirte bien contigo misma. Para mí, la belleza reside en la autenticidad y el bienestar, y eso es lo que me motiva a ofrecer consejos prácticos para combinar estilo, cuidado de la piel y realización personal.
"Es demasiado raro": Esta sesión de fotos con Zendaya y Robert Pattinson es sorprendente

