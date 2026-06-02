En el concierto de Bad Bunny, Ester Expósito acaparó la atención de todos en la pista de baile.

El concierto de Bad Bunny en Madrid el 30 de mayo de 2026 cumplió con todas las expectativas. Más allá de la actuación del cantante puertorriqueño, una invitada especial se robó el show: la actriz y modelo española Ester Expósito, que se hizo viral por sus pasos de baile.

Un concierto especial en Madrid

Bad Bunny ofreció su primer concierto en el Riyadh Air Metropolitano, el primero de los diez espectáculos programados en la capital española como parte de su gira mundial "Debí Tirar Más Fotos". El show, de aproximadamente tres horas de duración, comenzó con la canción "Adivino", interpretada junto al rapero, cantante y compositor puertorriqueño Myke Towers, invitado especial de la noche. Dirigiéndose al público madrileño, Bad Bunny confesó que casi había olvidado la entusiasta acogida que le había brindado la ciudad. "¿Quién se acuerda de la última vez que estuve aquí?", preguntó a modo de introducción.

Ester Expósito, protagonista de “La Casita”

Si bien el escenario era para la cantante, la atención también se centró en "La Casita", la casita itinerante que acompaña la gira y recibe a invitados selectos. Fue allí donde Ester Expósito se robó el show. Prendió fuego a la pista de baile con su actuación, que rápidamente se viralizó en las redes sociales, antes de compartir algunos pasos con el mismísimo Bad Bunny. Este momento espontáneo y festivo la convirtió, sin duda, en la gran estrella de la noche.

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Numerosas celebridades estuvieron presentes.

Ester Expósito no fue la única celebridad presente en "La Casita". También se pudo ver a las actrices Ana de Armas, María León y Clara Galle, junto con la influencer italiana Chiara Ferragni, el cantante Mvrk y el actor Martiño Rivas. El mundo del deporte también estuvo representado, con los futbolistas Sergio Camello e Isi Palazón del Rayo Vallecano y Álvaro Carreras del Real Madrid. Cabe destacar que la leyenda del baloncesto Michael Jordan también fue fotografiado en Madrid, cerca de la Puerta de Alcalá, antes de dirigirse al concierto.

¿Quién es Ester Expósito?

Ester Expósito saltó a la fama gracias a la exitosa serie española "Élite", en la que interpretó a Carla. Tras convertirse en una de las actrices españolas más seguidas en redes sociales, esta destacada aparición confirma su estatus como figura clave en el panorama cultural hispanohablante.

Entre la espectacular puesta en escena, el ambiente festivo y el desfile de celebridades, el primer concierto de Bad Bunny en Madrid dejó una huella imborrable. Y aunque el cantante fue la estrella principal, Ester Expósito se robó el show con un paso de baile especialmente memorable. Este vídeo viral captura a la perfección la emoción que rodea a esta esperadísima residencia, que se extiende hasta mediados de junio.