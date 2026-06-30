A sus 32 años, Camila Mendes celebra su cumpleaños con un look veraniego.

Julia P.
@camimendes / Instagram

La actriz y productora estadounidense Camila Mendes celebró su cumpleaños bajo el sol. Para conmemorar sus 32 años, compartió en Instagram una foto tomada en su fiesta. Radiante y con un pastel en cada mano, cautivó a sus seguidores con esta alegre instantánea.

Un cumpleaños delicioso y soleado

En esta foto, Camila Mendes posa al aire libre en una fiesta soleada. "Un brigadeiro en una mano, un cupcake en la otra. ¡Los 32 empiezan de maravilla!", escribió con humor en la publicación. Un dulce guiño —el brigadeiro es un famoso dulce brasileño, un homenaje a sus raíces— que marca el tono de esta celebración de convivencia y alegría. Al fondo, una mesa repleta de pasteles completa la escena festiva.

Un look natural y veraniego.

En cuanto a estilo, Camila Mendes optó por un look relajado y veraniego. Llevaba un top de tirantes finos con un delicado estampado floral sobre fondo amarillo, combinado con una falda vaquera adornada con brillantes. Unas gafas de sol sobre la cabeza y un corte bob corto completaban este look natural y desenfadado. Un estilo radiante y natural, perfecto para el ambiente veraniego de la fiesta.

Los aficionados acudieron en masa.

Como era de esperar, esta publicación de cumpleaños generó una oleada de reacciones. En los comentarios, los internautas la colmaron de halagos y buenos deseos, elogiando tanto su buen humor como su look veraniego. Esto confirma el cariño que sus fans le tienen, quienes aprecian estos momentos más personales que ella decide compartir.

Con esta foto de cumpleaños, Camila Mendes celebró sus 32 años con entusiasmo y alegría. Como era de esperar, esto encantó a sus fans, muchos de los cuales le desearon un feliz cumpleaños.

Julia P.
Julia P.
Soy Julia, periodista y me apasiona descubrir y compartir historias cautivadoras. Con un estilo de escritura creativo y una mirada aguda, me esfuerzo por dar vida a una amplia gama de temas, desde tendencias actuales y problemas sociales hasta delicias culinarias y secretos de belleza.
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