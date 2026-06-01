"No le sienta bien": El look de Rachel Zegler en la alfombra roja divide a los usuarios de internet.

La actriz y cantante estadounidense Rachel Zegler causó sensación en la alfombra roja de los Premios Culturales Las Culturistas 2026, celebrados en el United Theater de Los Ángeles. Para esta ceremonia que celebra los hitos culturales, optó por un conjunto gráfico en blanco y negro. Esta elección generó reacciones encontradas en las redes sociales.

Un look impactante y un cambio de imagen al estilo del "viejo Hollywood".

Rachel Zegler lució una falda blanca, la pieza central del conjunto, combinada con un top de punto negro. Este top corto, con sus tirantes anchos y escote estructurado, aportaba un toque minimalista, mientras que la falda le daba dimensión al conjunto y un aire digno de la alfombra roja. Para su peinado, la actriz optó por una elegancia atemporal: cabello castaño liso y brillante, con raya al lado y peinado hacia un hombro, al estilo del viejo Hollywood.

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Las opiniones están divididas.

En los comentarios, algunos internautas elogiaron la elegancia de la combinación en blanco y negro y el refinamiento del peinado, calificando el resultado de "elegante y sofisticado". Otros, sin embargo, opinaron que este estilo no le sentaba tan bien a Rachel Zegler, resumiendo su opinión con mensajes como "no le favorece".

Recordemos que los gustos en moda son subjetivos y que es inaceptable juzgar o denigrar la apariencia física de las mujeres, o de cualquier otra persona. Todos son libres de vestirse como quieran, sin tener que soportar comentarios inapropiados sobre su cuerpo o apariencia. La fama de Rachel Zegler no justifica las críticas que se hacen desde detrás de una pantalla.

El look de Rachel Zegler ha generado reacciones encontradas entre los seguidores de esta estética minimalista y los internautas menos convencidos. Como siempre, las preferencias en moda son una cuestión de gusto personal, sin que ello justifique comentarios sobre la apariencia o el físico de quienes las visten.