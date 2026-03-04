"Muy elegante": Deva Cassel hace una aparición impactante

Léa Michel
@devacassel/Instagram

La modelo y actriz franco-italiana Deva Cassel, hija de Monica Bellucci y Vincent Cassel, iluminó la primera fila del desfile Otoño/Invierno 2026-2027 de Dior durante la Semana de la Moda de París. Su atuendo cautivó todas las miradas, confirmando su estatus como la nueva musa de la marca.

Un fiel seguidor del renovado New Look

En el Jardín de las Tullerías, Deva Cassel tomó asiento para aplaudir la colección diseñada por Jonathan Anderson. Fiel a Dior, encarnó una versión ultramoderna del New Look tan querido por Monsieur Dior, fusionando tradición y estilo contemporáneo con una elegancia desenfadada.

Ropa de oficina elegante y arquitectónica

Llevaba una camisa azul a rayas combinada con una falda con cinturón, evocando la icónica arquitectura estructurada de Dior. Esta silueta "office-chic", concebida como un uniforme reinventado, contrastaba brillantemente con los looks más libres de la pasarela. Un look seguro, profesional y a la moda.

La reacción unánime: "Muy elegante"

En redes sociales y en la prensa, llovieron los elogios: "Muy elegante", "Una auténtica maravilla", "Embajadora perfecta de Dior". Los fans elogiaron su capacidad para llevar el ADN de Dior con una naturalidad poco común, a la vez que le infundía su personalidad contemporánea.

Deva, el atractivo de la primera fila de la Semana de la Moda

Sentada tranquilamente en primera fila, Deva Cassel demostró que destaca tanto en la pasarela como como espectadora. Con tan solo 21 años, se mueve con seguridad entre desfiles de moda e invitaciones VIP, demostrando que su carisma natural la convierte en una habitual de los momentos más destacados de la Semana de la Moda de París.

Con esta impactante aparición en Dior, Deva Cassel presenta un look impecable y elegante que fusiona tradición y modernidad. "Muy elegante" con su característico atuendo de oficina, confirma su estatus como nuevo icono francés, iluminando París con una luz tan atemporal como el New Look que tan bien luce.

Léa Michel
Léa Michel
Apasionada por el cuidado de la piel, la moda y el cine, dedico mi tiempo a explorar las últimas tendencias y a compartir consejos inspiradores para sentirte bien contigo misma. Para mí, la belleza reside en la autenticidad y el bienestar, y eso es lo que me motiva a ofrecer consejos prácticos para combinar estilo, cuidado de la piel y realización personal.
Article précédent
Sydney Sweeney revela una faceta inesperada en un vídeo que está generando mucho revuelo.
Article suivant
Kristen Stewart hace un regreso retro inesperado con este peinado icónico

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Kristen Stewart hace un regreso retro inesperado con este peinado icónico

Cambiar de look sin sacrificarlo todo: ese es el arte que Kristen Stewart domina a la perfección. En...

Sydney Sweeney revela una faceta inesperada en un vídeo que está generando mucho revuelo.

Conocida por sus memorables papeles en cine y televisión, Sydney Sweeney recientemente llamó la atención por una razón...

Esta aparición de Teyana Taylor con su hija está derritiendo corazones en las redes sociales.

En la alfombra roja de los Premios SAG 2026, abundan los looks espectaculares cada año. En esta ocasión,...

"Fue depresión": Ice Spice rompe el silencio sobre su pérdida de peso

La rapera estadounidense Ice Spice recientemente levantó el velo sobre el detrás de escena de su transformación física,...

Con un vestido esculpido, esta modelo rusa remodela su silueta

La modelo rusa Irina Shayk recientemente incendió la alfombra roja de los Actor Awards 2026 con un vestido...

Ante las críticas por su apariencia, esta actriz de "Bridgerton" responde con seguridad

Nicola Coughlan, protagonista de "Bridgerton", rechaza las etiquetas reductivas sobre su cuerpo y proclama su radiante confianza en...