"Muy elegante": Deva Cassel hace una aparición impactante

La modelo y actriz franco-italiana Deva Cassel, hija de Monica Bellucci y Vincent Cassel, iluminó la primera fila del desfile Otoño/Invierno 2026-2027 de Dior durante la Semana de la Moda de París. Su atuendo cautivó todas las miradas, confirmando su estatus como la nueva musa de la marca.

Un fiel seguidor del renovado New Look

En el Jardín de las Tullerías, Deva Cassel tomó asiento para aplaudir la colección diseñada por Jonathan Anderson. Fiel a Dior, encarnó una versión ultramoderna del New Look tan querido por Monsieur Dior, fusionando tradición y estilo contemporáneo con una elegancia desenfadada.

Ropa de oficina elegante y arquitectónica

Llevaba una camisa azul a rayas combinada con una falda con cinturón, evocando la icónica arquitectura estructurada de Dior. Esta silueta "office-chic", concebida como un uniforme reinventado, contrastaba brillantemente con los looks más libres de la pasarela. Un look seguro, profesional y a la moda.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por ILY🤍💍 𝑓𝑎𝑛 𝑎𝑐𝑐𝑜𝑛𝑡 𝐷𝑒𝑣𝑎 🤍💍 (@cdeva2020)

La reacción unánime: "Muy elegante"

En redes sociales y en la prensa, llovieron los elogios: "Muy elegante", "Una auténtica maravilla", "Embajadora perfecta de Dior". Los fans elogiaron su capacidad para llevar el ADN de Dior con una naturalidad poco común, a la vez que le infundía su personalidad contemporánea.

Deva, el atractivo de la primera fila de la Semana de la Moda

Sentada tranquilamente en primera fila, Deva Cassel demostró que destaca tanto en la pasarela como como espectadora. Con tan solo 21 años, se mueve con seguridad entre desfiles de moda e invitaciones VIP, demostrando que su carisma natural la convierte en una habitual de los momentos más destacados de la Semana de la Moda de París.

Con esta impactante aparición en Dior, Deva Cassel presenta un look impecable y elegante que fusiona tradición y modernidad. "Muy elegante" con su característico atuendo de oficina, confirma su estatus como nuevo icono francés, iluminando París con una luz tan atemporal como el New Look que tan bien luce.