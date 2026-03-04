Sydney Sweeney revela una faceta inesperada en un vídeo que está generando mucho revuelo.

Conocida por sus memorables papeles en cine y televisión, Sydney Sweeney recientemente llamó la atención por una razón completamente diferente. Un video de ella jugando al fútbol se viralizó en redes sociales, revelando una faceta deportiva inesperada de la actriz.

Una secuencia que está incendiando las redes sociales

En imágenes compartidas en línea, Sydney Sweeney aparece en un campo de fútbol con el balón en los pies. Lejos de las alfombras rojas y los sets de rodaje, la actriz adopta una pose dinámica, controlando y golpeando el balón con destreza y una sonrisa. El clip, rápidamente compartido en varias plataformas, generó numerosas reacciones. Algunos internautas se sorprendieron al descubrir su faceta deportiva, mientras que otros elogiaron su naturalidad y energía.

Con este clip, la actriz ofrece una perspectiva diferente de su vida cotidiana. Sin puestas en escena sofisticadas ni decorados prestigiosos, se muestra realista, centrada en su actuación. Esta simplicidad contribuyó en gran medida al revuelo en línea. Más que un simple momento viral, el video resalta los diversos intereses de una actriz a menudo reducida a sus papeles en pantalla.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por L'Équipe (@lequipe)

Una pasión silenciosa por el deporte

Si bien Sydney Sweeney es conocida principalmente por sus papeles en series de éxito como "Euphoria" y "The White Lotus", ya ha hablado de su interés por la actividad física. Antes de su carrera como actriz, practicó diversas disciplinas, incluyendo deportes de combate y actividades que requieren disciplina y resistencia. Este nuevo video continúa esta tradición, lo que sugiere que probablemente mantiene una conexión activa con el deporte. El fútbol americano, un deporte de equipo que exige coordinación y estrategia, destaca un aspecto menos conocido de su vida.

Una tendencia más amplia entre las celebridades

Sydney Sweeney no es la única celebridad que muestra sus actividades deportivas fuera de los eventos oficiales. Muchas figuras del entretenimiento ahora comparten momentos relacionados con entrenamientos, competencias amistosas o recreación física. En el caso de Sydney Sweeney, el video sirve como recordatorio de que su trayectoria se extiende mucho más allá del set de rodaje.

Con esta aparición deportiva, Sydney Sweeney confirma que sigue sorprendiendo a su público, tanto en las pantallas como en el campo.