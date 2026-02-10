Search here...

Durante un concierto, Shakira se cae en el escenario y preocupa a sus fans.

Léa Michel
@shakira/Instagram

Durante un concierto en San Salvador, El Salvador, Shakira causó revuelo al caerse en el escenario, preocupando de inmediato a sus fans. A pesar de un esguince de tobillo, la cantautora colombiana reanudó rápidamente su espectáculo, demostrando una vez más su legendaria resiliencia.

Una caída espectacular en medio de "Si Te Vas"

Durante su concierto en San Salvador, como parte de su gira mundial "Las Mujeres Ya No Lloran", Shakira interpretaba "Si Te Vas" cuando ocurrió el accidente. Corriendo por el escenario, se torció el tobillo, lo que le provocó una caída sobre el codo, que derribó el soporte del micrófono. Las imágenes captadas por el público muestran a la cantante cayendo al suelo antes de levantarse en segundos, micrófono en mano, para terminar la canción sin titubear. "¡Ay, qué caída!" , bromeó al público, recibiendo los aplausos de su guitarrista.

Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por Shaki🐺 (@shkirafans)

Las reacciones preocupadas de los fans y la respuesta de Shakira

Los videos del incidente inundaron rápidamente las redes sociales, provocando una oleada de mensajes de preocupación. "¡Pobrecita! ¡Espero que esté bien!". "Es tan fuerte que mantuvo la calma", comentaron los fans, admirando su reacción. Un fan incluso comparó a la estrella con un "ave fénix que siempre renace de las cenizas".

Al día siguiente, Shakira tranquilizó rápidamente a todos en Instagram: "Tranquilos, soy de goma jaja. Nadie es inmune a las caídas". Un mensaje que tranquilizó a la gente y reforzó su imagen de "guerrera invencible".

Una gira triunfal a pesar de los desafíos

Este concierto forma parte de la gira más lucrativa del año para una artista femenina, lanzada el año pasado tras el lanzamiento del álbum homónimo "Las Mujeres Ya No Lloran". El espectáculo, que continuará hasta abril en Abu Dabi, incluye temas como "Out of Your League", ampliamente interpretada como una indirecta a su ex, el futbolista y empresario internacional español Gerard Piqué. Shakira se presenta con una energía inquebrantable, demostrando que ni los contratiempos ni las dificultades personales pueden detenerla.

En definitiva, esta caída es solo un episodio más en la carrera de una artista que transforma los obstáculos en actuaciones memorables. Shakira demuestra que su lema —"las caderas no mienten"— también aplica a su férrea determinación: rebotar, cada vez más fuerte, ante la mirada cautivada de un público.

Léa Michel
Léa Michel
Apasionada por el cuidado de la piel, la moda y el cine, dedico mi tiempo a explorar las últimas tendencias y a compartir consejos inspiradores para sentirte bien contigo misma. Para mí, la belleza reside en la autenticidad y el bienestar, y eso es lo que me motiva a ofrecer consejos prácticos para combinar estilo, cuidado de la piel y realización personal.
Article précédent
Años después, la ex peluquera de Lady Diana revela su rutina de belleza
Article suivant
Un exfutbolista internacional sorprende con una hazaña acrobática en el agua

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

¿Por qué la foto de Dua Lipa con patatas fritas genera tanta discusión en Francia?

La cantautora británico-albanesa-kosovar Dua Lipa compartió recientemente en Instagram una foto de su cesta de la compra con...

Un exfutbolista internacional sorprende con una hazaña acrobática en el agua

Laure Boulleau, exfutbolista internacional francesa y comentarista de Canal+, sorprendió a sus seguidores de Instagram con una acrobacia...

Años después, la ex peluquera de Lady Diana revela su rutina de belleza

Años después de su muerte, Lady Diana sigue inspirando con su elegancia atemporal y su belleza sencilla. Richard...

Con este color de pelo castaño, Taylor Swift ha realizado una de las transformaciones capilares más llamativas.

La cantautora estadounidense Taylor Swift causó sensación al revelar una versión morena de sí misma en su nuevo...

A sus 53 años, Gwyneth Paltrow posa al natural en su sauna

Lejos de la alfombra roja y de los looks cuidadosamente elaborados, Gwyneth Paltrow ha optado por mostrarse tal...

"Boca deformada": a sus 62 años, esta presentadora se arrepiente de esta cirugía estética

La periodista y presentadora de radio y televisión francesa Sophie Davant habló recientemente con franqueza sobre sus experiencias...

© 2025 The Body Optimist