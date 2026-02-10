Durante un concierto, Shakira se cae en el escenario y preocupa a sus fans.

Durante un concierto en San Salvador, El Salvador, Shakira causó revuelo al caerse en el escenario, preocupando de inmediato a sus fans. A pesar de un esguince de tobillo, la cantautora colombiana reanudó rápidamente su espectáculo, demostrando una vez más su legendaria resiliencia.

Una caída espectacular en medio de "Si Te Vas"

Durante su concierto en San Salvador, como parte de su gira mundial "Las Mujeres Ya No Lloran", Shakira interpretaba "Si Te Vas" cuando ocurrió el accidente. Corriendo por el escenario, se torció el tobillo, lo que le provocó una caída sobre el codo, que derribó el soporte del micrófono. Las imágenes captadas por el público muestran a la cantante cayendo al suelo antes de levantarse en segundos, micrófono en mano, para terminar la canción sin titubear. "¡Ay, qué caída!" , bromeó al público, recibiendo los aplausos de su guitarrista.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Shaki🐺 (@shkirafans)

Las reacciones preocupadas de los fans y la respuesta de Shakira

Los videos del incidente inundaron rápidamente las redes sociales, provocando una oleada de mensajes de preocupación. "¡Pobrecita! ¡Espero que esté bien!". "Es tan fuerte que mantuvo la calma", comentaron los fans, admirando su reacción. Un fan incluso comparó a la estrella con un "ave fénix que siempre renace de las cenizas".

Al día siguiente, Shakira tranquilizó rápidamente a todos en Instagram: "Tranquilos, soy de goma jaja. Nadie es inmune a las caídas". Un mensaje que tranquilizó a la gente y reforzó su imagen de "guerrera invencible".

Una gira triunfal a pesar de los desafíos

Este concierto forma parte de la gira más lucrativa del año para una artista femenina, lanzada el año pasado tras el lanzamiento del álbum homónimo "Las Mujeres Ya No Lloran". El espectáculo, que continuará hasta abril en Abu Dabi, incluye temas como "Out of Your League", ampliamente interpretada como una indirecta a su ex, el futbolista y empresario internacional español Gerard Piqué. Shakira se presenta con una energía inquebrantable, demostrando que ni los contratiempos ni las dificultades personales pueden detenerla.

En definitiva, esta caída es solo un episodio más en la carrera de una artista que transforma los obstáculos en actuaciones memorables. Shakira demuestra que su lema —"las caderas no mienten"— también aplica a su férrea determinación: rebotar, cada vez más fuerte, ante la mirada cautivada de un público.