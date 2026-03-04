Kristen Stewart hace un regreso retro inesperado con este peinado icónico

Cambiar de look sin sacrificarlo todo: ese es el arte que Kristen Stewart domina a la perfección. En su reciente aparición en Instagram, la actriz sorprendió a todos con un corte de pelo undercut y un microflequillo.

El corte undercut, un patio de recreo para el cabello

A menudo asociado con la estética alternativa, el corte undercut está resurgiendo con fuerza. ¿Su principio? Afeitar parte del cabello, generalmente en la parte posterior o a los lados, manteniendo el largo en la parte superior.

Lo que lo hace particularmente irresistible es su versatilidad y creatividad. La zona rapada puede permanecer minimalista... o convertirse en un verdadero lienzo para la autoexpresión. Patrones gráficos, líneas geométricas, diseños sutiles: la nuca se transforma en un lienzo artístico. Una forma divertida de afirmar tu personalidad sin cambiar por completo tu cabello.

Otra ventaja: esta tendencia se adapta a todos los largos de cabello. Ya sea que tengas el pelo corto, un bob estructurado o una melena larga y suelta, el corte undercut queda bien en cualquier ocasión. Rompe con las reglas y ofrece una gran libertad de peinado.

La versión distintiva de Kristen Stewart

Fiel a su gusto por las transformaciones capilares, Kristen Stewart optó por una versión tan estratégica como elegante. Mantuvo su cabello largo, que cubría por completo la sección rapada cuando lo llevaba suelto. El resultado: un look aparentemente recatado, pero en cuanto se recogió el cabello, apareció la sorpresa. El corte inferior se reveló en la parte posterior, creando un contraste impactante entre el largo y la zona rapada.

A esto se suma un microflequillo justo por encima de las cejas, que estructura el rostro y refuerza la mirada definida. El resultado es a la vez rebelde y controlado, minimalista y asertivo. Una dualidad que refleja a la perfección su estética: jugar con las reglas sin ceder ante ellas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por the tease (@readthetease)

Una taza que celebra la libertad

El corte undercut no es solo una tendencia, es casi una declaración de intenciones. Te permite transformar tu peinado sin sacrificar la longitud. Puedes lucirlo u ocultarlo según tu estado de ánimo, tu estilo del día o la ocasión.

En un enfoque de belleza que promueve la positividad corporal, este corte es un éxito. No busca homogeneizar, sino revelar. Independientemente de la textura, densidad o color de tu cabello, el corte undercut se adapta y realza tu singularidad. También es una forma de recuperar tu imagen. Tú decides cuándo y cómo mostrar tu lado más audaz. Un simple gesto, como recogerte el cabello, es suficiente para transformar por completo tu look.

Al adoptar un corte undercut manteniendo su longitud, Kristen Stewart demuestra que no hay límites rígidos entre peinados "sensatos" y "atrevidos". En definitiva, la versión 2026 del corte undercut encarna a la perfección el espíritu del momento: atrevimiento sin complejos, jugar con la propia imagen y celebrar la individualidad.