Con un vestido atrevido, la figura de esta modelo húngara cautiva las miradas.

Barbara Palvin Sprouse y su marido Dylan Sprouse iluminaron la Gran Cena en el Louvre de París a finales de febrero de 2026. La modelo húngara deslumbró con un escultural vestido blanco, cautivando todas las miradas con su elegancia.

Un vestido blanco con líneas dramáticas.

Barbara lució un vestido blanco con un dobladillo adornado con flecos que danzaban con cada movimiento. La silueta, estructurada en el busto y fluida en la parte inferior, realzaba su cintura, añadiendo una dimensión teatral que encajaba a la perfección con el prestigioso entorno del Louvre bajo la pirámide.

Dylan Sprouse es el complemento perfecto

A su lado, Dylan Sprouse lucía un esmoquin negro texturizado con finas y brillantes rayas diplomáticas, pantalones a medida y chaqueta entallada. Este dúo monocromático —blanco impoluto para ella, negro sofisticado para él— creaba un equilibrio visual impecable. Fieles a su estilo en eventos sociales, Barbara y Dylan dominan el arte de la coordinación sin esfuerzo.

Los fans quedaron maravillados: "¡Es magnífico!"

Las redes sociales estallaron en elogios: "Muy elegante", "Es magnífico". Los seguidores adoran a esta icónica pareja, elogiando la capacidad de Barbara para combinar sensualidad y elegancia de alta costura, mientras que Dylan le añade un toque de complicidad.

Con este vestido blanco bajo la Pirámide del Louvre, Barbara Palvin Sprouse cautivó una vez más, luciendo su impresionante figura junto a Dylan. Los fans, unánimes en su admiración, celebraron una elegancia que fusionaba audacia y romanticismo: un momento parisino inolvidable.