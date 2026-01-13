A los 58 años, Pamela Anderson regresa a su icónica cabellera rubia.

Pamela Anderson comienza el 2026 volviendo a sus raíces, tanto literal como figurativamente. Tras varios meses luciendo un cabello cobrizo, la ícono canadiense ha regresado a su legendario rubio, el que marcó una era desde Guardianes de la Bahía. Demuestra una vez más que la elegancia y la confianza son atemporales.

El gran regreso de la icónica rubia

En Instagram, Pamela Anderson reveló una serie de fotos estilo Polaroid donde aparece radiante con su nuevo cabello platino. En estas imágenes, juega con sus expresiones y resalta tonos rosa pastel, mostrando la mirada única que la ha hecho famosa.

Sus fans y seres queridos no tardaron en reaccionar: su hijo Brandon comentó con cariño: "¡Mamá ha vuelto!", mientras que muchos admiradores la aclamaron como "la mujer más hermosa del mundo". La propia actriz acompañó su publicación con un simple "Hola de nuevo" , un guiño a su regreso a su look característico.

Un nuevo año, una nueva energía

Este regreso al rubio coincide con un período de gran actividad en su carrera. La actriz se encuentra actualmente rodando "Love Is Not the Answer", dirigida por Michael Cera. Para este papel, adoptó un peinado pelirrojo inspirado en iconos como Shirley MacLaine y Romy Schneider, prueba de que sigue reinventándose a través del color de su cabello, al igual que lo hace en la gran pantalla.

Cuidando el rubio platino

Tras convertirse en embajadora de la marca Biolage, Pamela Anderson compartió sus consejos para mantener su cabello rubio radiante. Mencionó específicamente el tónico diario sin enjuague Hydra Source, que considera ideal para hidratar y proteger el cabello decolorado. "Me vendría bien toda la hidratación posible", bromeó en un video publicado en Instagram.

Al regresar a su icónico rubio, Pamela Anderson nos recuerda que la belleza es, ante todo, una cuestión de actitud. Lejos de ser una simple transformación estética, este regreso al rubio platino simboliza un renacimiento personal y artístico. Siempre natural, radiante y libre, demuestra una vez más que el carisma no necesita artificios.