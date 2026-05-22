Con un vestido espectacular, Demi Moore sorprende con un nuevo peinado.

La actriz, productora y directora estadounidense Demi Moore continuó su racha de apariciones estelares en el Festival de Cine de Cannes el 21 de mayo de 2026, para la proyección de la película "La Bola Negra". Desfiló por la alfombra roja con un vestido azul ultramar hecho a medida por una prestigiosa casa de moda francesa. Más allá del vestido, fue su nuevo peinado lo que más llamó la atención: un corte más corto que marca un cambio significativo en su estilo.

Un espectacular vestido azul

La pieza central de este look, el vestido azul ultramar, acapara todas las miradas con su intenso color y su teatral confección. Sin tirantes, el corpiño ajustado crea una silueta estructurada para Demi Moore, contrastando con el espectacular volumen de la falda. Esta, drapeada y fruncida con maestría, se despliega con un movimiento fluido y escultural, creando un efecto de ondulación particularmente impactante. Una larga cola prolonga el conjunto, acentuando la solemnidad de la silueta. El profundo y luminoso azul ultramar contrasta marcadamente con el rojo de la alfombra, garantizando una presencia inmediatamente memorable.

Un nuevo corte de pelo impactante

Si bien el vestido sin duda acaparó todas las miradas, fue el peinado de Demi Moore el que también causó sensación. La actriz, conocida por su larga melena, optó por un corte mucho más corto, a la altura de los hombros, con suaves y voluminosas ondas. Este nuevo corte, que enmarcaba su rostro de forma natural, fue aclamado de inmediato como uno de los cambios de look más logrados del Festival de Cannes de este año.

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Un precioso collar como pieza central

Para complementar este vestido de escote pronunciado, Demi Moore optó por un llamativo collar adornado con piedras brillantes que forman un motivo floral alrededor de su cuello. Esta excepcional joya, que se convierte en el centro de atención de su silueta, capta la luz y añade un toque de radiante sobriedad que equilibra la sobriedad cromática general. Un accesorio que se adapta a la perfección a su estilo.

Con este espectacular vestido azul ultramar y su nuevo corte de pelo, Demi Moore ha protagonizado una de las apariciones más comentadas de esta 79ª edición del Festival de Cine de Cannes (del 12 al 23 de mayo de 2026).