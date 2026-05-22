En la playa, esta actriz británica recupera una tendencia clave para el verano de 2026.

Una foto de Instagram compartida recientemente está causando sensación: la de la actriz británica de origen indio Simone Ashley, fotografiada en la arena de una playa, que parece confirmar por sí sola la tendencia más representativa del verano de 2026. En la imagen, luce un estampado de cuadros beige y crema con finas rayas rojas y negras, un estampado icónico del vestuario británico que regresa con fuerza esta temporada.

Un estampado británico icónico

El estampado a cuadros que luce Simone Ashley se inspira en una rica tradición estilística británica. Su estructura reticular, presentada en una cálida paleta de beiges y marrones realzada con detalles en rojo y negro, evoca una herencia textil centenaria, perpetuada por las grandes casas de moda británicas. Lejos de estar pasado de moda, este estampado está experimentando un auténtico renacimiento este verano, adoptado por una nueva generación de figuras públicas que lo incorporan con un estilo más contemporáneo y relajado. El estampado a cuadros al estilo Burberry se convierte así en símbolo de cierta sofisticación, en la encrucijada entre el clasicismo y la modernidad.

Una apariencia radiante y cinematográfica

En la fotografía en cuestión, Simone Ashley yace sobre la arena, con el cabello mojado hacia atrás, en una sencillez que realza la riqueza gráfica de la impresión. Su piel, salpicada de cristales de arena, su maquillaje minimalista y el brillo natural del sol crean una imagen casi cinematográfica, que recuerda a la fotografía de moda de los años setenta. Una composición refinada, donde la impresión por sí sola soporta todo el peso estilístico de la imagen.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Simone Ashley (@simoneashley)

Una tendencia ampliamente adoptada

Simone Ashley no es la única que encarna esta tendencia veraniega. La cantante británica PinkPantheress, otra estrella emergente de la escena cultural del Reino Unido, también ha sido vista luciendo este estampado de cuadros al estilo Burberry en los últimos meses. Gracias a sus elecciones de estilo similares, ambas artistas están contribuyendo al resurgimiento de este estampado como un elemento clave en los guardarropas del verano de 2026.

En redes sociales y revistas, proliferan las prendas a cuadros beige y crema «al estilo Burberry» en diversas formas: vestidos, pañuelos, bolsos, accesorios y ropa de playa. Esta tendencia resulta atractiva por su capacidad para evocar al instante la elegancia británica, a la vez que se adapta perfectamente al clima soleado y luminoso de la temporada.

Con esta luminosa imagen, Simone Ashley confirma brillantemente que el estampado de cuadros, sello distintivo de las casas de moda británicas, se está consolidando como la tendencia imprescindible del verano de 2026. Una deslumbrante demostración de que la moda puede conciliar tradición y modernidad en un mismo movimiento.