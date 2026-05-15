Demi Moore, con un vestido escultural, redefine las reglas de la alfombra roja.

La actriz, productora y directora estadounidense Demi Moore causó sensación en el Festival de Cine de Cannes (del 12 al 23 de mayo de 2026) durante la proyección de "Fatherland" en el Palacio de Festivales. Como miembro del jurado de la Competencia Principal, optó por un vestido escultural de tela arrugada, transformando su presencia en una verdadera performance estética.

Un vestido diseñado como una obra de arte.

El vestido que lució Demi Moore rompió con las convenciones habituales de la alfombra roja de Cannes. Confeccionado en un tejido arrugado que recordaba al papel de regalo cuidadosamente plisado, el vestido realzaba su dimensión escultural. Si bien los pliegues suelen estar prohibidos en las grandes apariciones, la actriz invirtió la regla, convirtiendo las arrugas en el elemento central de la prenda.

La parte superior del vestido se distinguía por un espectacular escote drapeado que envolvía la cabeza de la actriz antes de ensancharse en la espalda, creando la ilusión de una manga asimétrica. Debajo de este corpiño estructurado, la silueta se estrechaba en un corpiño ajustado que caía en una falda recta y elegante. El dobladillo, ligeramente elevado del suelo, dejaba ver unos zapatos de tacón negros de punta, elegidos para que el vestido fuera el protagonista.

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Accesorios minimalistas pero preciosos

Para no sobrecargar un vestido ya de por sí impactante, Demi Moore optó por una selección limitada de joyas refinadas. Sus largos pendientes colgantes, con su brillo luminoso, se complementaban con un peinado sofisticado pero discreto: cabello largo y liso recogido hacia atrás con raya lateral que enmarcaba su rostro. Una delicada pulsera tipo brazalete, adornada con un motivo floral de diamantes, completaba el conjunto. Su maquillaje y peinado siguieron el mismo principio: permitir que el vestido respirara, complementándolo sin opacarlo. El resultado fue un look armonioso, donde cada elemento contribuía al efecto escultórico deseado.

Una serie de apariciones destacadas desde el inicio del Festival.

Este atuendo forma parte de una ya de por sí exitosa participación de Demi Moore en Cannes. El día anterior, 13 de mayo, la actriz deslumbró en la alfombra roja de la proyección de "La vida de una mujer" con un vestido lila de hombros descubiertos y un tejido iridiscente que recordaba al agua en movimiento. El vestido, con escote corazón y una abertura lateral hasta el muslo, se combinó con zapatos de tacón de satén a juego, pendientes de diamantes estilo candelabro y ondas con efecto mojado en el cabello.

Incluso antes, el 12 de mayo, en la proyección de "The Electric Venus", había elegido un deslumbrante vestido de Jacquemus. La prenda, caracterizada por una silueta etérea y una cintura con peplum exagerado cubierta de lentejuelas, se complementaba con joyas de Chopard: pendientes de racimo y un llamativo collar con múltiples hileras de diamantes.

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La alfombra roja como territorio de expresión

A través de estas apariciones, Demi Moore confirma una visión de la alfombra roja que va más allá de la mera exhibición de moda. Cada look se convierte en un campo de experimentación: materiales inesperados, volúmenes, referencias al arte o estilos decorativos. El vestido arrugado de "Fatherland" amplía esta lógica al adoptar una elección audaz: convertir una tela que suele percibirse como un "defecto" en un elemento central de la silueta.

Su posición como jurado en la Competencia Principal le brinda una plataforma amplia para exhibir su estilo. Con el festival a lo largo de doce días, Demi Moore aún tiene varias proyecciones oficiales para presentar su visión estilística y mantener la expectación en torno a cada una de sus apariciones.

Con su vestido escultural y su espectacular drapeado, Demi Moore protagonizó uno de los momentos de moda más singulares de esta edición de Cannes. A mitad de su mandato como miembro del jurado, insinuó una serie de apariciones muy esperadas, donde la coherencia del mensaje es tan importante como la audacia de las elecciones.